¿Se Borocotizó nuevamente Marta Pascual?

Vamos a transcribir fielmente lo que dijo Marta Pascual en referencia a la instalación de la Estación de Servicios y su voto, ya que cuesta un poco entenderla.

"Mi voto no era fundamental, y si mi voto hubiese sido decisivo quizás yo votaba de otra manera”, dijo Pascual. Nos preguntamos entonces para que votó como votó.

De los dichos de Pascual se desprende que no votó por convicción, lo hizo presionada, y si así lo fue sería muy bueno saber que o quien la presionó, o bien que hay detrás para que ahora a una semana Pascual quiera cambiar su voto.

Pascual a decir verdad nunca fue una Concejal con ideas un poco claras, recordemos que antes de llegar al Concejo fue compañera de Mársico para de un momento a otro dar un prtazo e irse con Lalo Bonino.

En relación a lo que sucedió la semana pasada, Pascual manifestó:

En relación al tema, explicó que “hay 20 puestos de trabajo en juego y a eso no me opongo, pero creo que una ciudad debe tener un lugar para cada cosa. Quizás sigo pensando que puede ser ese un lugar para una estación de servicio. Pero mi voto no era fundamental, y si mi voto hubiese sido decisivo quizás yo votaba de otra manera”.

“Yo voté con la convicción de que se estaba tratando de modificar el Código Urbano y que no era solo para esa esquina y la estación de servicio. Se modificaba en varias arterias de la ciudad. Me parece que esto que era tan importante debió haber llegado con la modificación de todo el Código Urbano que estamos esperando”.

“Entiendo perfectamente la desazón de los inversores, pero la esta modificación del Código tenía por detrás otra cantidad de modificaciones. Quizás el tema de la estación de servicio amerite una excepción al Código, como en algún momento se ha planteado”.

O bien Pascual no sabía que se votaba , o estaba presionada o ahora hay razones de mucho perso.. para que quiera cambiar su voto. Todo muy raro en Marta Pascual, o quizá sea la Pacual de siempre...

Con información de Radio Rafaela