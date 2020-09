Castellano dispuesto a retroceder de fase

Lamentablemente hay sectores que no comprenden la gravedad de la situación, después se va a a ver si el Ejecutivo no tiene mucha responsabilidad en el rebrote, pero como hoy esta la curva de contagios, o se baja dramáticamente el nivel de circulación, o el retroceso queda a cargo del Estado.

El intendente Luis Castellano analizó en medio del aumento de casos positivos de coronavirus en la ciudad y con un número importante de aislados, el panorama actual y la latente posibilidad de restringir actividades en el marco de un retroceso de fase. señalando: “este es un momento muy complejo donde se da una particularidad que es que una gran mayoría de la ciudad está en movimiento, está trabajando necesita ir y volver y por el otro lado estamos enfrentando el momento más difícil de la de la pandemia y la cantidad de contagios. Es un equilibrio muy delgado porque al dispararse la cantidad de casos rápidamente tiene una influencia en el sistema de salud”.

Castellano igualmente admitió que nota que a partir de que comenzaron a registrarse más casos, la ciudad está mucho más calma, observando que los rafaelinos y las rafaelinas se están cuidando y controlando, pero también dijo que “veo que con la llegada del calor y días primaverales -cuando encima nosotros tenemos un paro que no ayuda para nada-,

evidentemente la situación se relaja. Yo estuve circulando por distintos sectores y vi gente sin barbijo en algunos espacios verdes y vi jóvenes juntos; esto tiene una una peligrosidad grande”.

“Es un momento muy muy delicado, en Santa Fe acordaron el intendente Jatón y el gobernador Omar Perotti un retroceso de fase también, y cómo viene avanzando la pandemia hacia el norte, esto que se fue dando de la oleada del sur de la provincia hacia el centro o hacia el norte, a mí me parece que nosotros estamos a las puertas también de alguna medida restrictiva”, planteó. Y agregó: “habrá que ver cuáles son, pero si la situación sigue siendo como estamos viendo que se va a dar circulación comunitaria, es probable que haya que restringirse y allí veremos de qué manera, porque hay que tratar de hacerlo siempre evitando dañar la actividad económica o dañarla lo menos posible, pero si los cuidados que tenemos que tener sociales, no logran que los casos se estabilicen, seguramente la única alternativa para frenar el movimiento es restringir algunas actividades”, afirmó el mandatario rafaelino.

El intendente al anticiparse a este posible escenario dijo que cualquier decisión se va a analizar en el Comité de Crisis del Departamento con el senador Alcides Calvo y con todos los presidentes comunales e intendentes, entendiendo que la situación hoy es compleja en todo el Departamento, no sólo en Rafaela.

SE MIRA CON ATENCION EL

DIA DE LA PRIMAVERA

Castellano al ser consultado por la proximidad del festejo del Día de la Primavera y del estudiante, explicó que existe una gran preocupación, y manifestó: “eso sí que para nosotros se hace muy difícil de controlar, podremos controlar los espacios públicos pero lo que sucede dentro de las viviendas, en el interior de las quintas es muy difícil; igual estamos analizando cuáles pueden ser las medidas a tomar; la primavera es un punto importante al igual que estos días que ya se empiezan a alargar, cambia la temperatura y la gente empieza a salir. Eso nos va a jugar en contra claramente; uno lo que siente, lo que reclamamos y le pedimos a la comunidad, es que después de mucho tiempo con casi 117 días sin casos, teniendo la actividad habilitada en un 80%, hagamos un esfuerzo más para no retroceder: Eso significa quedate en tu casa, salí solamente para las mínimas cosas. las que necesites para tu trabajo y si tenés algún síntoma llamá al 107, aislate y aislá a tus contactos más cercanos: Este es el único remedio que tenemos”, enfatizó el intendente, casi a modo de súplica.

"UN PARO QUE CASTIGA

A LA COMUNIDAD"

Luis Castellano al referirse a los reclamos de los trabajadores municipales y de los diferentes sectores estatales en estos días, fue rotundo al declarar: “es un momento súper delicado porque todos los reclamos son justos, porque todo el mundo necesita recomposición salarial, porque la inflación va comiéndote el salario, pero también hay que pensar de que hay mucha gente que no tiene la seguridad de un trabajador del Estado y que eso tiene que entenderse también, porque en definitiva terminamos castigando con un paro a la comunidad, que es la que nos paga los sueldos. No me parece que sea una medida adecuada en medio de la pandemia en donde lo único que hacen los gremios estatales es castigar a la comunidad, cuando en realidad hay que agotar las medidas de diálogos para poder solucionar un problema y para no generar una escalada de contagios como consecuencia de la ausencia de controles y esto va para lo municipal, lo provincial y lo nacional”, precisó el titular del Ejecutivo local.

Además puntualizó “hay que pensar en la gente que no tiene la seguridad de trabajar en el Estado, hay que pensar que los servicios tienen que ser servicios que uno tiene que estar prestando permanentemente porque está en juego la vida, justamente la vida y ahí es donde me parece que tenemos que tener una comprensión diferente y no plantarse con un paro. Yo creo que es un error, un error grave”.

UNA RECAUDACION QUE

DE A POCO MEJORA

En relación a la recaudación y a las finanzas del estado rafaelino, Castellano expresó: “la recaudación se ha recuperado un poco, nos ha ayudado mucho la moratoria y eso nos va a permitir mantener los servicios y las obras en marcha, y nos va a permitir seguramente poder hacer una recomposición salarial, una propuesta de recomposición salarial que también los empleados y empleadas municipales se merecen. Por eso está el proceso de diálogo, por eso están los acuerdos y por eso hay que tratar de no llegar a medidas extremas para no quitarle servicios a la ciudad”. Y ratificó: “hay una pequeña mejora a partir de la habilitación de actividades y sobre todo vemos una pequeña reactivación en algunos temas como por ejemplo de la construcción”, finalizó.

Con información de La Opinión