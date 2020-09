La agenda de la Libertadores

Este martes se reanuda la Copa y no queremos que te pierdas ningún partido. Encontrá acá, grupo por grupo, cuándo juega cada equipo y a través de qué canal podés seguirlo.

Ya está, por fin se acabó la espera. Señoras y señores, ¡vuelve la Copa Libertadores! La competencia más importante del continente a nivel clubes se reanuda este martes con dos partidos del Grupo C, Wilstermann vs. Athletico Paranaense y Colo Colo vs. Peñarol, ambos a las 19.15 (hora argentina).

Lo primero a remarcar es que los cinco equipos argentinos que juegan la Libertadores van a (re)debutar en la misma jornada copera. Todos saldrán a la cancha el jueves 17, pero en distintos horarios: Racing (re)iniciará su participación a la 17, frente a Nacional en condición de local; luego le seguirá River, que enfrentará a San Pablo en Brasil desde las 19; a esa misma hora Defensa y Justicia estará recibiendo a Delfín; Boca, en tanto, se medirá desde las 21 contra el equipo de Ramón Díaz, Libertad de Paraguay, en Asunción; y por último, a las 23, Tigre visitará a Guaraní.

La grilla completa de la Copa Libertadores, con TV incluida

Grupo A

17/09 Independiente del Valle vs. Flamengo (21 Hs., Fox Sports 2 / Facebook Watch)

17/09 Barcelona vs. Junior (23 Hs., ESPN / Facebook Watch)

22/09 Barcelona vs. Flamengo (19.15 Hs., Fox Sports)

22/09 Junior vs. Independiente del Valle (21.30 Hs., Fox Sports)

30/09 Junior vs. Barcelona (21.30 Hs., Fox Sports)

30/09 Flamengo vs. Independiente del Valle (21.30 Hs., ESPN)

21/10 Independiente del Valle vs. Barcelona (21.30 Hs., a confirmar)

21/10 Flamengo vs. Junior (21.30 Hs., a confirmar)

Grupo B

16/09 Bolívar vs. Palmeiras (21.30 Hs., Fox Sports 2)

17/09 Guaraní vs. TIGRE (23 Hs., Fox Sports / Facebook Watch)

22/09 TIGRE vs. Bolívar (19.15 Hs., ESPN)

23/09 Guaraní vs. Palmeiras (21.30 Hs., ESPN)

30/09 Palmeiras vs. Bolivar (19.15 Hs., ESPN)

01/10 TIGRE Vs. Guaraní (21 Hs., ESPN)

21/10 Bolívar vs. Guaraní (21.30 Hs., a confirmar)

21/10 Palmeiras vs. TIGRE (21.30 Hs., a confirmar)

Grupo C

15/09 Wilstermann vs. Athletico Paranaense (19.15 Hs., ESPN 2)

15/09 Colo Colo vs. Peñarol (19.15 Hs., Fox Sports)

23/09 Athletico Paranaense vs. Colo Colo (19.15 Hs., Fox Sports)

24/09 Wilstermann vs. Peñarol (19 Hs., ESPN)

29/09 Peñarol vs. Colo Colo (19.15 Hs., Fox Sports)

29/09 Athletico Paranaense vs. Wilstermann (21.30 Hs., ESPN)

20/10 Peñarol vs. Athletico Paranaense (21.30 Hs., a confirmar)

20/10 Colo Colo vs. Wilstermann (21.30 Hs., a confirmar)

Grupo D

15/09 Binacional vs. Liga de Quito (21.30 Hs., ESPN 2)

17/09 San Pablo vs. RIVER (19 Hs., ESPN 2 / Facebook Watch)

22/09 Liga de Quito vs. San Pablo (21.30 Hs., ESPN)

22/09 Binacional vs. RIVER (21.30 Hs., ESPN)

29/09 Liga de Quito vs. Binacional (21.30 Hs., Fox Sports)

30/09 RIVER vs. San Pablo (21.30 Hs., Fox Sports)

20/10 RIVER vs. Liga de Quito (21.30 Hs., a confirmar)

20/10 San Pablo vs. Binacional (21.30 Hs., a confirmar)

Grupo E

16/09 Internacional vs. América de Cali (19.15 Hs., ESPN 2)

16/09 Universidad Católica vs. Gremio (21.30 Hs., Fox Sports)

23/09 América de Cali vs. Universidad Católica (21.30 Hs., Fox Sports)

23/09 Internacional vs. Gremio (21.30 Hs., ESPN)

29/09 Gremio vs. Universidad Católica (19.15 Hs., ESPN)

29/09 América de Cali vs. Internacional (21.30 Hs., Fox Sports)

22/10 Universidad Católica vs. Internacional (21.30 Hs., a confirmar)

22/10 Gremio vs. América de Cali (21.30 Hs., a confirmar)

Grupo F

16/09 Estudiantes de Mérida vs. Alianza Lima (19.15 Hs., Fox Sports 2)

17/09 RACING vs. Nacional (17 Hs., Fox Sports)

22/09 Estudiantes de Mérida vs. Nacional (19.15 Hs., Fox Sports)

23/09 Alianza Lima vs. RACING (21.30 Hs., Fox Sports)

30/09 Nacional vs. RACING (19.15 Hs., Fox Sports)

30/09 Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida (21.30 Hs., ESPN)

21/10 Nacional vs. Alianza Lima (19.15 Hs., a confirmar)

21/10 RACING vs. Estudiantes de Mérida (19.15 Hs., a confirmar)

Grupo G

15/09 Santos vs. Olimpia (21.30 Hs., Fox Sports 2)

17/09 DEFENSA Y JUSTICIA vs. Delfín (19 Hs., ESPN)

23/09 DEFENSA Y JUSTICIA vs. Olimpia (19.15 Hs., Fox Sports)

24/09 Delfín vs. Santos (23 Hs., ESPN)

01/10 Olimpia vs. Santos (19 Hs., ESPN)

01/10 Delfín vs. DEFENSA Y JUSTICIA (23 Hs., Fox Sports)

20/10 Olimpia vs. Delfín (19.15 Hs., a confirmar)

20/10 Santos vs. DEFENSA Y JUSTICIA (19.15 Hs., a confirmar)

Grupo H

16/09 Independiente Medellín vs. Caracas (21.30 Hs., ESPN 2)

17/09 Libertad vs. BOCA (21 Hs., ESPN 2 / Facebook Watch)

23/09 Caracas vs. Libertad (19.15 Hs., ESPN)

24/09 Independiente Medellín vs. BOCA (21 Hs., Fox Sports)

29/09 BOCA vs. Libertad (21.30 Hs., ESPN)

30/09 Caracas vs. Independiente Medellín (19.15 Hs., Fox Sports)

22/10 Libertad vs. Independiente Medellín (21.30 Hs., a confirmar)

22/10 BOCA vs. Caracas (19.15 Hs., a confirmar)

Fuene: ole.com.ar