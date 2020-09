Caso Diego Román: imputaron a los dueños de los perros que lo asesinaron

Este lunes fueron imputados por homicidio culposo los integrantes del matrimonio conformado por Norma Vera e Iván Reyes, propietarios del terreno donde fue encontrado sin vida Diego Román. Son también los dueños de los perros, que según la autopsia fueron quienes dieron muerte al niño.

Además, se los encontró responsables "por negligencia e imprudencia" del mal cuidado de los animales.

Luego de la audiencia, el abogado defensor de la pareja Néstor Pereyra consideró que "sería un extremo" dictar la prisión preventiva de los imputados. "No es necesario porque no hay riesgos procesales. Lo que espero a futuro es poder demostrar la inocencia de mis defendidos porque no tienen ninguna responsabilidad en los hechos que se les atribuyen"

Las pericias realizadas por los médicos forenses Santiago Maffia Bizzozero y Alejandro Rullan Corna del Servicio de Tanatología de la Morgue Judicial del Centro de Asistencia Judicial Federal determinó que “el menor sufre el ataque de animales, que con dentelladas lesionaron elementos vasculares de importante calibre”.

De esta forma, se contradice la primera hipótesis que hablaba de un homicidio violento, y se confirma que el niño de 12 años murió por el ataque de perros en un descampado de la vecina ciudad.

La palabra de la querella

Por su parte, Dionisio Ayala, abogado de la mamá de Diego Román, manifestó que la imputación es "absurda, fuera de lugar e irrelevante", y argumentó que "tiene que ver con la urgencia que tiene el MPA para cerrar este caso".

Recordemos que cuandos se dio a conocer el resultado de la última autopsia, María Cardozo, madre del niño, sostuvo a través del móvil de LT10: "Hoy volvieron a dar vuelta todas las cosas. No me voy a quedar con que a mi hijo lo mataron una jauría de perros, porque yo vi las heridas".

El fiscal de la causa Andrés Marchi había adelantado que “las responsabilidades son de los seres humanos, no de los animales” pero que “haber determinado la causa de muerte no implica descartar la responsabilidad -es decir, el dueño de los perros- de las personas en relación a ello”.

Fuente: Agenciafe