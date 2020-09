Vestido blanco y frente al sol: la sensual postal de Danna Garcia, la actriz de Pasión de Gavilanes, tras recuperarse de COVID

Danna Garcia utiliza las redes sociales para tener una cercanía con sus miles de fans. Fue mediante esta herramienta que comunicó en marzo pasado que había dad positivo en coronavirus. La actriz de Pasión de Gavilanes se mostró angustiada tras el diagnóstico, siendo que tenía fuertes síntomas.

“A pesar de que el virus dura activo en el cuerpo un tiempo, en mi caso casi no me suelta. Las secuelas del COVID son algo que uno carga no sabemos por cuanto tiempo y la parte emocional es muy importante en este tipo de situaciones”, dijo semanas atrás cuando por fin comenzó a sentir mejoras.

Pero luego de más de un mes y medio, la actriz volvió a dar positivo en el virus y demostró su angustia por estar separada de su hijo. Ahora, en plena recuperación y tras poder volver a estar en familia, Danna Garcia le dedicó unas palabras a sus fans.

“Detenerse para agradecer, meditar, valorar🌟. Gracias a todos los que me han acompañado y permiten que les acompañe con mucho cariño en este camino. La mejor aventura es vivir. Los Amo”, escribió junto a una foto en la que se la ve posando en un escenario de naturaleza luciendo un vestido blanco.

Recordemos que la actriz cuenta con una gran popularidad en Latinoamérica por su gran trayectoria, siendo su papel más recordado Norma Elizondo, en Pasión de Gavilanes, novela éxito en el 2003 y que a lo largo de los años vuelve a emitirse y cuenta con un alto rating, siendo una historia de venganza y amor.