Falleció la actriz coreana Oh In Hye a los 36 años

Una nueva muerte sacude al mundo del espectáculo, se trata de la actriz coreana Oh In Hye de 36 años. La artista murió luego de ser hallada inconsciente en su domicilio y llevada de emergencia al hospital.

La mujer recibió RPC y otros primeros auxilios ya que tuvo un paro cardiorespiratorio. Pese a que fue reanimada y se encontraba estabilizada cuando fue ingresada al nosocomio, en horas de la tarde del domingo volvió a tener otro ataque del que no se recuperó.

De acuerdo al portal Dispatch, una persona cercana a la actriz aseguró que “esperaba que pudiera recuperarse de esta crisis, pero al final nunca pudo recobrar la conciencia”.

Oh In Hye debutó en la actuación en 2011 y participó en varias películas entre las que se encuentran Return Home, The Horse Doctor, The Plan, Marrying the mafia 5 y No Breathing, entre otros; su último trabajo fue en 2014. Hace poco, decidió unirse a YouTube y abrir su propio canal.