La carta de Neymar, tras denunciar insultos racistas en PSG-Marsella: “Me siento orgulloso de ser negro”

La estrella del PSG Neymar, que acusó al jugador español del Marsella Álvaro González de haberlo llamado “mono” durante el clásico del domingo por la Ligue 1, compartió una carta en la que destacó la necesidad de acabar con el racismo en el fútbol y dijo que está “orgulloso de ser negro”

“Me quedo triste por el sentimiento de odio que podemos provocar cuando en el calor del momento nos rebelamos”, escribió el delantero brasileño, que mantuvo sus acusaciones contra el defensor español del Olympique de Marsella: "¿Debería haberlo ignorado? No sé todavía. Hoy con la cabeza fría digo que sí. Sin embargo, mis compañeros y yo pedimos ayuda a los árbitros y nos ignoraron... ¡Ese es el punto!”.

“En nuestro deporte, agresiones, insultos, forman parte del juego, de la disputa, no puedes ser cariñoso. Entiendo eso en parte. Forma parte del juego, pero los prejuicios y la intolerancia no son aceptables”. continuó Ney, que destacó: “Yo soy negro, hijo de negro, nieto y bisnieto de negros también. Estoy orgulloso y no me veo diferente a nadie. Ayer quería que los responsables del juego (árbitros, asistentes) se posicionaran de forma imparcial y entendiesen que no hay cabida para tal actitud de prejuicio”.

“Acepto mi castigo porque debería haber seguido en la disputa limpia del fútbol, pero espero por el otro lado que el defensor también sea castigado. El racismo existe, pero nosotros tenemos que decir basta, que no haya más, es suficiente”, remarcó el ex Barcelona, que reconoció: “Perdí en el partido y me faltó sabiduría”.

Neymar concluyó: “Estar en el centro de esta situación o ignorar un acto racista no ayudará, lo sé. Pero pacificar este movimiento ‘antirracismo’ es nuestra obligación para que los menos privilegiados reciban naturalmente su defensa. Nos volveremos a encontrar y será a mi manera, jugando al fútbol. ¡Quédate en paz! Sabes lo que dijiste. ¡Sé lo que hice! ¡Más amor por el mundo!”.

Cabe recordar que el futbolista de la Selección brasileña vio la tarjeta roja en la derrota por 1-0 del Paris-Saint Germain ante Olympique de Marsella, tras golpear a Álvaro González en la cabeza. Luego del encuentro, Ney se denunció en las redes sociales que su reacción se debió a un insulto racista que recibó por parte de su rival.

“De lo único que me arrepiento es de no haberle pegado en la cara a este pendejo”, escribió en su cuenta de Twitter y agregó: “El VAR capta mi ‘agresión’. Eso es fácil. Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome ‘mono hijo de p...’ eso quiero ver”.

La comisión de disciplina de la Ligue de Football Professionnel (LFP) francesa decidirá el miércoles sobre las cinco tarjetas rojas mostradas durante ese partido, para determinar la cantidad de fechas de suspensión que le corresponderán a Neymar, Layvin Kurzawa y Leandro Paredes, por el PSG, y a Darío Benedetto y Jordan Amavi, del Marsella.