Federico Pinedo: “Macri está realmente preocupado por el presente y el futuro»

El ex presidente provisional del Senado brindó su opinión sobre la carta que publicó Mauricio Macri.

El ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró este martes que el ex mandatario Mauricio Macri «es autocrítico en muchas cosas» de la gestión de Cambiemos al frente del Gobierno y señaló que está «realmente preocupado por el presente y el futuro» del país. El ex Jefe de Estado reapareció es la escena política y cuestionó la gestión de Alberto Fernández por medio de una carta. Sin embargo, en el interior de Juntos por el Cambio hubo diferentes miradas sobre el contenido de la columna y algunos lo criticaron con dureza.

«La carta refleja las preocupaciones del ex presidente. Lo veo realmente preocupado por el presente y el futuro del largo plazo, porque las instituciones son importantes y hay que cuidarlas y cree que no está pasando, que tenemos que hacer lo suficiente para mantenernos unidos y desde la oposición colaborar para que esto se corrija», defendió el dirigente del PRO.

Según informaron fuentes de NA, el ex senador nacional mantuvo un diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, y definió a Macri como «una persona inteligente, que comprende la realidad». «Lo veo preocupado por la situación actual, por el futuro; lo veo amenazado por sectores del oficialismo, sin ninguna duda, que lo agreden con mucha violencia”.

Asimismo, Pinedo añadió que “lo veo autocrítico en muchas cosas: a mí me ha dicho `en esto nos equivocamos´. El otro día estuvo con (el ex ministro de Economía) Hernán Lacunza y le dijo `nos equivocamos en la política cambiaria en tal cosa ´. Es autocrítico. Por supuesto no es un señor que se está autoflagelando en la calle».

Y señaló: «Hizo un montón de cosas muy importantes para la Argentina, como construir una fuerza alternativa al peronismo que le pueda ganar las elecciones». Asimismo, se refirió a la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires para otorgárselos a la Provincia y afirmó que ve a Macri «apoyando» al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. «No le manotearon la caja a Horacio, sino a 3 millones de vecinos», finalizó.

