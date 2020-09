Alberto Fernández volvió a insistir con que el mérito no es el camino para el crecimiento

El presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, encabezaron este martes un acto en el cual firmaron una serie de convenios en el Centro Cívico de la capital provincial. Del encuentro participaron Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior; Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas; y Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo.

“Vinimos a poner en marcha o a continuar la marcha de San Juan para que siga adelante. El país se construyó pensando en otra lógica: un puerto en donde toda la producción saliera, un centro rico y una periferia empobrecida”, sostuvo el Presidente. Y destacó: “Ese país federal que yo propongo construir no es un país federal que pienso en contra de nadie, sino a favor de todos”.

“La coparticipación es un tema que en algún momento deberemos rediscutir. Yo confieso que lo intenté en 2003; con Néstor (Kirchner) intentamos hacer una nueva ley y no nos fue bien, porque exige que todas las provincias estén de acuerdo. Es una suerte de frazada donde nadie quiere perder la parte que lo cubre”, reveló el mandatario.

Más tarde volvió a referirse a la coparticipación: “Hemos tomado una decisión días atrás respecto a lo que recibía la ciudad de Buenos Aires. Lo que más nos preocupa es que el esfuerzo que hicimos con la provincia de Buenos Aires lo podamos hacer con todo el país, porque otras provincias también lo necesitan”.

“Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligentes de los pobres. Mientras eso no ocurra, no podemos estar tranquilos con nuestra conciencia. Ese tratamiento desigual nos pone en un mal lugar como sociedad. No es un buen sistema. Las mejores sociedades son las que, precisamente, a todos les dan la oportunidad de desarrollarse”, indicó el Presidente.

“Escuchaba que en estos tiempos de pandemia llegaron más de 9 mil millones de pesos. Es lo que debíamos hacer. Otro tanto recibieron las provincias. No hemos discriminado a nadie, siempre pensamos a una Argentina integrada. En cada provincia donde voy me encuentro un empresario, como hoy, que me contó que su empresa había sobrevivido gracias al ATP. Yo pensaba: ‘Qué alegría tengo de que haya pasado’. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por ayudar a las provincias. Este año hemos tenido un récord de apoyo a las provincias”, aseguró.

En tanto, Fernández manifestó: “Lo único más que debería desear es que cada argentino pueda nacer, crecer, estudiar, trabajar, construir una familia, estudiar en una universidad local, de vivir feliz y de morir feliz en la provincia en la que ha nacido. Ese debería ser un objetivo de cada uno de nosotros. El día que eso pase, Argentina les habrá dado oportunidades a todos por igual”.

“En una democracia joven, y en un país en donde las urgencias superan a las cuestiones importantes, muchas veces esas palabras han quedado en que queríamos hacerlo y no podíamos concretarlo. Señor Presidente, mientras el locutor nombraba cada una de las cosas que hemos concretado en esta provincia, gracias a tu mirada federal, me era imposible poder sumar cada una de las ayudas que son todas de gran significación para la economía sanjuanina”, sostuvo el gobernador Uñac.

Y agregó: “Lo que tenemos que aprender todos es que detrás de un número, de una economía, de una hoja de papel, hay un argentino, una argentina, que necesita saber que hay un Estado presente. Y eso es lo que sentimos los sanjuaninos desde el 10 de diciembre”.

Fernández visitó la obra del aprovechamiento hidroenergético El Tambolar; allí inauguró un campamento, ubicado en en el departamento de Calingasta. Posteriormente se trasladó al departamento de Chimbas, en donde se llevan a cabo una serie de obras para mejorar la seguridad y las condiciones de circulación en la Ruta 40 Norte, con una inversión de 5.000 millones de pesos.

Luego recorrió la planta de la empresa Vicunha Textil San Juan, que emplea a unas 400 personas en la producción de telas, en el departamento de Pocito. El Presidente y su comitiva, de la cual participó el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, firmaron los convenios en el auditorio Eloy Camus.

Con información de www.infobae.com