Aseguran que Juana Viale se va a vivir a Uruguay: “Estuvo tramitando la residencia y averiguó colegios para los hijos”

En los últimos meses son miles los argentinos que decidieron emigrar a Uruguay. Según los datos del gobierno de ese país, entre marzo y julio hubo 25.000 compatriotas que decidieron “cruzar el charco” en busca de una mejor calidad de vida. Hubo también algunos famosos que se animaron: Susana Giménez, Oscar González Oro y ahora se sumaría Juana Viale

La nieta de Mirtha Legrand estaría haciendo los trámites de residencia para establecerse en el país vecino e incluso ya estaría buscando posibles colegios a los que enviar a sus hijos.

Así lo informaron en Intrusos, donde entrevistaron al periodista “charrúa” Luis Carballo, quien reveló: “Estuvo tramitando la residencia, quiere instalarse en Montevideo. También averiguó colegio para sus hijos”.

Asimismo, el periodista se refirió a los casos de Susana Giménez y de Oscar González Oro: “González Oro está acá pero trabaja para la Argentina. Y Susana no está trabajando. Si analizás a cada uno de los que están acá no han quitado trabajo”.

La respuesta de Juana

Luego de que circulara esta versión, Juana Viale fue consultada en Confrontados y puso paños fríos: “Puede ser pero no me voy a ir ahora, tengo la responsabilidad de un trabajo acá, tengo mis hijos en la escuela sin ir a la escuela y tengo una casa. No me voy a ir a ningún lado por ahora”. Aunque dejó abiertas las puertas: “Si lo quiero hacer, lo comunicaré. No tengo nada que ocultar”.