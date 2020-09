Libertadores: hora y TV de los partidos de este miércoles

Después de un extenso parate, la Copa Libertadores puso primera y aceleró a fondo. Este miércoles continúa la primera semana post pandemia de coronavirus y se disputarán cinco encuentros. Por el Grupo E, Inter de Porto Alegre, equipo dirigido por Eduardo Coudet, recibe al América de Cali y la Universidad Católica de Ariel Holan será local ante Gremio. Además, juegan Estudiantes de Mérida vs. Alianza Lima por el grupo de Racing (F), Independiente Medellín vs. Caracas (Grupo H que integra Boca) y Bolívar vs. Palmeiras, que integran la misma zona que Tigre (B). Agendá hora, TV, probables formaciones de los encuentros y seguí el minuto a minuto en Olé.





16/09/2020 - 7:24Olé

Internacional

Libertadores

Después de un extenso parate, la Copa Libertadores puso primera y aceleró a fondo. Este miércoles continúa la primera semana post pandemia de coronavirus y se disputarán cinco encuentros. Por el Grupo E, Inter de Porto Alegre, equipo dirigido por Eduardo Coudet, recibe al América de Cali y la Universidad Católica de Ariel Holan será local ante Gremio. Además, juegan Estudiantes de Mérida vs. Alianza Lima por el grupo de Racing (F), Independiente Medellín vs. Caracas (Grupo H que integra Boca) y Bolívar vs. Palmeiras, que integran la misma zona que Tigre (B). Agendá hora, TV, probables formaciones de los encuentros y seguí el minuto a minuto en Olé.

Internacional vs. América de Cali (19.15, por ESPN 2) ​

Inter: Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Rodrigo Moledo, Uendel; Johnny, Nonato, Patrick, Boschilia; Thiago Galhardo y Abel Hernández.

América de Cali: Chaux; Arrieta, Segovia, Torres, Velasco; Paz, Carrascal, Sierra; Arias, Duván Vergara, Adrián Ramos.

Estudiantes de Mérida vs. Alianza Lima (19.15, por Fox Sports 2)​

Estudiantes de Mérida: Alejandro Araque; José Manríquez, José Luis Marrufo, Henry Plazas, Omar Labrador; Christian Flores, Yorwin Lobo, Jesús Meza, Cristhian Rivas; Luz Rodríguez, Armando Araque.

Alianza Lima: Leao Butrón; Carlos Beltrán, Héctor Salazar, Rubert Quijada, Alberto Rodríguez; Oslimg Mora, Carlos Ascues, Rinaldo Cruzado, Josepmir Ballón, Joazhinño Arroé; Gonzalo Sánchez.

Independiente Medellín vs. Caracas (21.30, por ESPN 2)​

Medellín: Andrés Mosquera; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Walter Rodríguez, Larry Angulo, Javier Reina, Mauricio Cortés; Leonardo Castro, Carlos Monges.

Caracas: Cristhian Flores; Eduardo Fereira, Rosmel Villanueva, Carlos Rivero, Luis Casiani; Leonardo Flores, Ricardo Andreutti, Robert Hernández, Anderson Contreras, Richard Celis; Alexis Blanco.

Bolívar vs. Palmeiras (21.30, por Fox Sports 2)

Bolívar: Guillermo Viscarra; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Luis Haquín, Jorge Flores; Fidencio Oviedo, Cristhian Machado, Erwin Saavedra; Juan Carlos Arce, Víctor Abrego, Marcos Riquelme.

Palmeiras: Weverton; Matías Viña, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Luan Garcia; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Lucas Lima; Rony, Luiz Adriano.

Universidad Católica vs. Gremio (21.30, por Fox Sports)

Universidad Católica: Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta, Raimundo Rebolledo; Ignacio Saavedra, Luciano Aued, César Pinares; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri, Edson Puch​.

Gremio: ​Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, David Braz, Bruno Cortez; Darlan Mendes, Matheus Henrique; Alisson, Isaque, Éverton; Diego Souza.

Fuente: ole