Impuesto a la riqueza: también deberán pagar los residentes en el exterior con acciones en empresas en el país

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, sorprendió a los diputados de la oposición al anunciar que los residentes en el exterior con tenencias accionarias en empresas residentes en el país también estarán contemplados en la ley de Impuesto a la riqueza que redactó junto a Máximo Kirchner.

“Vamos a intentar captar a los residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas residentes en el país de manera que la AFIP pueda tener una trazabilidad de estas tenencias accionarias de no residentes”, informó el diputado kirchnerista de larga militancia en el Partido Comunista de la Argentina.

“Hemos incorporado esto porque hemos escuchado críticas porque había de pronto un tratamiento desigual con aquellos residentes que habían cambiado de residencia y podían quedar no alcanzados por la ley, se explayó el diputado Heller.

Y remató ante la mirada atónita de los diputados de Juntos por el Cambio: "Estamos incorporando una cláusula que apunta justamente a que esas personas no residentes, pero que son titulares de acciones en empresas residentes, estén alcanzados también por el aporte, y si esos aportes superan los mínimos establecidos, contribuyan de la misma manera que el resto de las personas humanas”.

El Frente de Todos dio este miércoles un paso clave para lograr que el próximo lunes se emita un dictamen mayoritario en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es la intención de Máximo Kirchner que pretende aprobar este controvertido proyecto en el recinto de sesiones a comienzos de octubre.

“Es un aporte solidario y extraordinario”, aseguró Heller al comienzo de las deliberaciones, para describir el proyecto que busca gravar por única vez -entre el 2% y el 3,5%- al patrimonio de las personas humanas valuado en más de $200 millones, y en alusión a los reiterados comentarios de los miembros de Juntos por el Cambio que insistieron en que se trata de un impuesto “obligatorio”.

El proyecto, presentado por Heller y Kirchner, jefe de la bancada del Frente de Todos, que ingresó la semana pasada por la Cámara baja -y resistido por el círculo rojo-, establece la creación, “con carácter de emergencia y por única vez, de un aporte extraordinario que recaerá sobre los bienes existentes al 31 de diciembre de 2019″.

La oposición, que machacó en lo inconveniente de la iniciativa, pidió durante el debate de comisión, que se extendió durante más de cuatro horas, que se convoque a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para que se explaye sobre la “posibilidad de conocer la base contributiva" de la iniciativa.

Heller avisó que trataría de conseguir la presencia de la funcionaria en el encuentro virtual del lunes próximo, previsto para la tarde, en el que el Frente de Todos buscará dictaminar para llevar después el proyecto al recinto.

“Anticipo desde ya nuestro rechazo a la creación de este tipo de impuesto, y voy a usar la palabra impuesto. Por más que el nombre sea el que le quieran poner. Este aporte solidario y extraordinario pertenece claramente al género tributo. Es un impuesto porque contiene todos los elementos que lo configuran. Es una ley, es de carácter coactivo. Empeora las expectativas empresariales. Salgamos todos a buscar esos activos financieros escondidos en paraísos fiscales a lo largo del mundo, no sigamos cazando en el zoológico y persigamos la verdadera riqueza de aquellos que no están exteriorizados. Es un impuesto que no se puede acompañar de ninguna manera”, remarcó de entrada el diputado Luis Pastori, de la UCR, uno de los principales oradores de la oposición.

“Nos critican por querer cazar en el zoológico, pero nos quieren hacer cazar en el desierto”, contestó el titular de la Comisión, que conoce como pocos la lógica de poder de la City financiera.

Heller aseguró que no serán 12 mil los contribuyentes alcanzados por la iniciativa, como se preveía, si no alrededor de 10 mil. “Estamos estimando que el número va a estar más cerca de 10 mil que de 12 mil. Se ha producido ahí un proceso de concentración de riqueza personal, y entonces puede ser que una menor cantidad de gente quede alcanzada, y que genere un ingreso igual o superior al que teníamos planificado o imaginado”, explicó el diputado kirchnerista.

Con información de www.infobae.com