La provincia ya pasó los 1.300 casos diarios y no para de subir

La ciudad de Rosario registró 708 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que la provincia de Santa Fe notificó 1.360 positivos, lo que en ambos casos marcan los valores más altos desde el inicio de la pandemia. Mientras que la ciudad de Santa Fe registró 85 casos, un registro alto pero estable en los últimos días. Con estos registros, los infectados en la ciudad de Rosario desde el comienzo de la pandemia ascendieron a 11.514, al tiempo que a nivel provincial son 22.937. Es decir que la ciudad tiene aproximadamente el 50 por ciento de los casos totales de la provincia.

En tanto, los fallecidos por coronavirus durante la pandemia en la provincia ascienden a 230 personas.

Una curva que sigue mostrando el aumento exponencial de casos, al punto que en lo que va del mes sumó 7.712 nuevos casos, más del 67 % del total de contagios (11.514) desde el inicio de la pandemia.

Otro dato significativo y también preocupante es que en el mes de agosto en Rosario se registraron 3.462 casos, lo que representan casi el 85 por ciento del total de contagios que tuvo la ciudad desde el inicio de la pandemia, que hasta el 1 de septiembre era de 3774.

La situación es por demás de compleja, al punto que varias voces que integran el grupo de profesionales y expertos que asesoran al gobierno provincial afirman que no están dadas las condiciones para abrir más actividades en la ciudad cuando se cumplan, este sábado, los 14 días correspondientes a las últimas medidas dispuestas por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Hoy fue el turno de Mónica Jurado, quien señaló en "Una Tarde Perfecta", de LT 8, que “le pedimos al Gobernador que continúen las restricciones, los números nos indican eso”.

De hecho, desde hace algunos se repiten las colas en el Hospital Carrasco para realizar consultas por síntomas compatibles con Covid-19. La directora, Gabriela Quintanilla, detalló que desde hace 15 días el efector recibe a diario unas 200 consultas, de las cuales por estos días el 80 por ciento terminan requiriendo hisopados y de los cuales, el 70 por ciento terminan siendo positivos.

En la última semana, el centro de salud, que fue el primero en ser determinado como hospital Covid, pasó horas sin tener camas disponibles y trabajan “al límite”, señala la médica, que además hace hincapié en el “cansancio” de los equipos médicos que están trabajando “a la máxima exigencia”. Y no es el único: en el Roque Sáenz Peña anoche los mismos empleados cerraron la puerta y colgaron un cartel que decía "Guardia colapsada". Esta mañana habían quitado el cartel, pero la realidad es esa.

Otro detalle por demás alarmante es que los enfermeros rosarinos salieron también a mostrar la situación crítica que están atravesando bajo los embates de la pandemia, que los diezmó. Las dotaciones ya no alcanzan mientras crece el uso de camas críticas en toda la ciudad y la provincia suspendió todas las cirugías programadas. En el Hospital Provincial no quedan plazas de terapia y el secretario general de la Asociación Médica, Dardo Dorato, advirtió que, de seguir este panorama, los profesionales de la salud deberán resolver a quién internar y a quién no.

En ese mismo sentido se expresó el miércoles la directora del Hospital Centenario, Claudia Perouch, quien advirtió que "estamos en una situación crítica. El sistema de salud provincial amplió a nivel público un 80 por ciento de las camas críticas, pero con el ascenso de la curva de contagios, que duplica el número de casos en menos de diez días, estamos complicados.

La directora de uno de los nosocomios más importantes de la región sur de la provincia opinó "a título personal" que las actuales restricciones deberían “prolongarse por lo menos una semana más para darle tiempo para amesetar la curva epidemiológica y tener más camas” disponibles.

“Estamos en un escenario cada día más crítico. Si no tomamos conciencia esto va a aumentar”, dijo en este sentido el director provincial de Salud, Rodrigo Mediavilla, y añadió contundente: “¿Qué estamos esperando para tomar conciencia? ¿Que no haya más camas? Es la pregunta que tenemos que hacernos”.

El objetivo de las medidas tomadas por el gobernador Omar Perotti el pasado viernes 4 de septiembre, con las restricciones a varias actividades, apuntan justamente a desacelerar la curva de contagios para no saturar el servicio de salud. De hecho, la ocupación de camas críticas crece de manera proporcional al ritmo de los casos nuevos.

De los 652 casos restantes en la provincia, los casos más resonantes son los 85 de la ciudad de Santa Fe





, 51 de Villa Gobernador Gálvez, 43 de Casilda, 38 de Rafaela, 37 de Villa Constitución ((1 caso notificado en otra jurisdicción), 36 de Venado Tuerto, 27 de San Lorenzo, 23 de Gálvez y 20 de Granadero Baigorrria.

También informaron 14 positivos de Funes, 13 de Bombal, 12 de Empalme Villa Constitución y Sunchales, 11 Santo Tomé (1 caso notificado en otra jurisdicción).

También hubo casos en las localidades de:

9 de Puerto General San Martin

8 de Carcaraña

8 de Chañar Ladeado

8 de Esperanza

7 de Acebal

7 de Coronda

7 de Pérez

7 de Sauce Viejo

6 de Capitán Bermúdez

6 de Godeken

6 de Roldán

6 de Zavalla

5 de Arteaga

5 de Firmat

5 de Helvecia

5 de Laguna Paiva

5 de Recreo

5 de Totoras

4 de Barrancas

4 de Ybarlucea

4 de La Chispa

4 de Vera

4 de Villa Ocampo

4 de Wheelwright

3 de Alvear

3 de Arroyo Seco

3 de Fighiera

3 de Rufino

3 de Santa Isabel

3 de Tostado

2 de Cañada de Gómez

2 de El Trébol

2 de Florencia

2 de General Lagos

2 de Hughes

2 de Las Rosas

2 de Pavón

2 de San Javier

2 de San José de la Esquina

2 de San José del Rincón

2 de Serodino

2 de Soldini

2 de Teodelina

2 de Villa Eloisa

2 de Villa Minetti

1 de Alvarez

1 de Angel Gallardo

1 de Arequito

1 de Arroyo Aguiar

1 de Arroyo Leyes

1 de Bella Italia

1 de Bigand

1 de Bouquet

1 de Calchaqui

1 de Candioti

1 de Centeno

1 de Chabás

1 de Chovet

1 de Coronel Rodolfo S. Domínguez

1 de Cululu

1 de Elortondo

1 de Grutly Norte

1 de Humboldt

1 de La Pelada

1 de Labordeboy

1 de Larrechea

1 de Las Parejas

1 de María Teresa

1 de Moisés Ville

1 de Monte Vera

1 de Murphy

1 de Piamonte (notificado en otra jurisdicción)

1 de Pilar

1 de Pueblo Esther

1 de Salto Grande

1 de San Eduardo

1 de San Genaro

1 de San Vicente

1 de Sancti Spiritu

1 de Santa Clara de Buena Vista

1 de Sarmiento

1 de Suardi

1 de Tacuarendi

1 de Tacural

1 de Villa Amelia

1 de Villa Cañas

1 de Villada

Fuente: Uno Santa Fe