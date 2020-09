Wanda Nara impactó con un jugado vestido de terciopelo al cuerpo y escote profundo

Wanda Nara subió a su Instagram una foto donde luce un vestido muy ajustado al cuerpo y llamó la atención por su escote profundo.

La modelo y empresaria es una de las mediáticas argentinas que posee mayor cantidad de seguidores en las redes sociales. Su fuerte es Instagram, donde tiene 7 millones de seguidores, y cada día son más las personas que eligen estar al tanto del contenido que ella genera.

A través del feed de la plataforma digital y también en las stories de su cuenta, la rubia comparte material audiovisual de su vida diaria. Su trabajo, sus hijos, moda, vacaciones y momentos de relax son los temas que más la identifican pero nunca pueden faltar las fotos hot en las que presume su belleza indiscutible.

En esta oportunidad, la empresaria subió una postal blanco y negro con un vestido de terciopelo, mangas largas y muy ajustado al cuerpo. El vestido llamó la atención por su profundo escote que robó miles de suspiros de los fanáticos.

En el epígrafe, la modelo escribió en francés: “Le bonheur n’est pas d’avoir tout ce que l’on désire mais d’apprécier ce que l’on a.”, que en español significa “La felicidad no es tener todo lo que deseas, sino disfrutar de lo que tienes“.

Una de las consultas que más llamó la atención fue: “¿Tenés empleada o alguien que te ayude en tu casa? ¿O cómo hacés?”. A lo que Wanda Nara reveló contundente: “Tenemos empleados por seguridad y también para manejar la casa. Pero de mis hijos me ocupo y ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñeras, ni ahora”.

La mediática concluyó su respuesta diciendo: “Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso”.