Valentina Zenere dejó todo en Buenos Aires y tiene nuevo novio en Europa

La vida de Valentina Zenere cambió radicalmente cuando decidió dejar el país y viajar a Europa a encontrar nuevos rumbos.

Instalada en Madrid, la influencer, modelo y actriz participó de la serie Las chicas del cable, además de triunfar como modelo de diversas marcas.

Pero más allá del éxito en lo laboral, la joven de 23 años también terminó su relación de ocho años con Marco Depetri y, sin dar mayores detalles, empezó un vínculo con Jordi Lladó, un joven español, amigo de Pepe Barroso Silva, ex novio de Tini Stoessel.

Según informó la revista Hola, Valentina conoció al galán por amigos en común, aunque prefiere no poner rótulos a la relación. "Me separé hace un tiempo. Con Jordi nos estamos conociendo, no esperábamos que nos sacaran una foto juntos, no nos queremos exponer", aseguró en la publicación.