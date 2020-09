Los intendentes que se reunieron con Mauricio Macri repudiaron el allanamiento a su quinta

Los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio que se reunieron con Mauricio Macri durante el período en el que debía cumplir el aislamiento obligatorio repudiaron el allanamiento de la quinta Los Abrojos, donde reside el ex mandatario. Los dirigentes municipales aseguraron que el objetivo de la medida fue «intimidar a todos», a la vez que consideraron que se trata del «avance del autoritarismo».

«Hace una semana nos reunimos con el ex presidente Mauricio Macri para conversar sobre muchas cosas que nos preocupan de Argentina. El domingo publicó una carta, preocupado por el avance del autoritarismo, ¿cuál fue la respuesta? Le allanaron la casa para intimidarlo/nos a todos», lanzó el jefe comunal de Pinamar, Martín Yeza.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario del distrito de la Costa Atlántica advirtió que «es muy preocupante todo» y se quejó de que «el presidente Alberto Fernández se junta a comer asado, dice que no hay cuarentena, pero la Justicia le allana la casa al ex presidente por juntarse a charlar». «Somos muchos los argentinos que no vamos a permitir el avance del autoritarismo en Argentina. Allanarle la casa al expresidente Mauricio Macri por juntarse a conversar, basado en un decreto nacional, no es grieta, es autoritarismo», denunció el pinamarense.

Por su parte, su par de Olavarría, Ezequiel Galli, utilizó la misma red social para rechazar la medida judicial dispuesta sobre la quinta Los Abrojos, que el líder del PRO tiene en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. «Mi total repudio al allanamiento de la quinta donde nos reunimos con Mauricio Macri. Hay una Argentina que nos reclama soluciones ante los graves problemas que estamos atravesando. Es una provocación y ese no es el camino», escribió el intendente. En tanto, el jefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, evitó pronunciarse directamente sobre el tema, aunque replicó el comunicado del PRO sobre el allanamiento y varios mensajes de otros dirigentes que cuestionaban la decisión de la Justicia.

El pasado jueves el juez de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta ordenó un procedimiento en Los Abrojos en el marco de una denuncia por violación de la cuarentena por la reunión que mantuvieron el pasado 10 de septiembre el exmandatario y los tres intendentes. Vale recordar que Macri debía cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días por haber regresado del exterior a principios de mes. La denuncia que originó la causa fue realizada por la Secretaría de Seguridad de Malvinas Argentinas y la «orden de presentación» para reclamar las cámaras de seguridad del domicilio había sido pedida por el fiscal de Tres de Febrero Jorge Sica.

Con información de www.elintransigente.com