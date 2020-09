Agustín Rossi: “Macri no tiene ninguna preocupación excepto desestabilizarnos"

El ministro de Defensa respaldó la gestión presidencial, dio su opinión acerca de la carta pública del ex Presidente y también respondió a las críticas que realizan ex funcionarios justicialistas

Dentro del ya habitual austero marco que brindan los eventos castrenses en época de pandemia, Agustín Rossi, escoltado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, general de Brigada Juan Martín Paleo, el jefe de la Armada, contraalmirante Julio Guardia, y una reducida comitiva de funcionarios civiles y militares, formalizó la entrega del buque transporte “Canal de Beagle” a la fuerza naval luego de una etapa de reparaciones en Tandanor (el astillero propiedad de la cartera de Defensa)

En diálogo con los periodistas presentes en el lugar, Rossi cargó con fuerza contra la carta que días atrás dio a conocer el ex presidente Mauricio Macri. “En lo personal, mi lectura política sobre la carta que Macri dio a conocer el pasado domingo es que describe algo que no sucede. Lo que Macri intenta decir es que en Argentina está todo mal, que no hay democracia y que el gobierno es autoritario. En realidad lo que él pretende es construir un relato que legitime y sirva de pretexto para un accionar opositor cada vez más desestabilizador. Ese es el accionar de Macri y hacia eso apunta, nosotros lo que podemos hacer en respuesta es seguir gestionando, no podemos entrar es ese juego ya que mientras Macri no tiene ninguna otra preocupación excepto desestabilizarnos, nosotros tenemos muchos preocupaciones y la fundamental es mejorar la vida de los argentinos”.

Fuego amigo

Finalizado el acto y en diálogo exclusivo con Infobae, el ministro respondió al interrogante planteado en relación con las reiteradas declaraciones que durante los últimos días ha efectuado el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en las que ha venido sosteniendo que el presidente Alberto Fernández es un socialdemócrata que preside una coalición de gobierno que no es peronista y que por lo tanto un eventual fracaso de su gestión no podría ser tildada de “fracaso peronista”. A la dura crítica de su ex compañero de gabinete se agregan las declaraciones del periodista justicialista Santiago Cúneo y las efectuadas por el ex presidente Eduardo Duhalde, quien sostuvo hace pocas horas que “el Presidente está grogui como De la Rúa”.

Rossi afirmó: “Se dicen muchas cosas y cada uno puede decir lo que quiera pero claramente este es un gobierno justicialista ya que nuestro partido es el principal componente de la coalición de gobierno que llevó a Alberto Fernández a la presidencia de la Nación y casi todas las corrientes internas del justicialismo participaron del proceso electoral de octubre pasado”.

Un gobierno indiscutiblemente peronista

“Fíjese que cuando vemos que la gestión del presidente Fernández permitió a través de una renegociación exitosa de la deuda ahorrarle al país más de 50.000 millones de dólares a los bonistas estamos hablando de independencia económica, cuando se anuncian medidas como el IFE o la ATP hablamos de justicia social, asimismo un hecho como la aprobación del Fondo para la Defensa (FONDEF) tiene que ver decididamente con la soberanía política. Yo entiendo que quieran criticar al Presidente, pero les diría a los muchachos que se gasten un poco más las neuronas para buscar alguna crítica que tenga un poquito más de sustento", acotó el ministro.

Repaso por la gestión

Siendo esta la primera ocasión en la que Agustín Rossi toma contacto con los medios luego de la aprobación en el Senado de la ley de creación del Fondo para la Defensa (FONDEF), el santafesino le dedicó buen parte de su alocución a destacar las bondades de este importante recurso financiero.

“El FONDEF es fundamental, a partir del año que viene y en forma coordinada con el Ministerio de Economía contaremos con un importante flujo de fondos en forma trimestral que será destinado a la producción para la defensa, siendo la intención principal potenciar el desarrollo de la industria nacional no solo en instalaciones como Tandanor o FAdeA que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Defensa, sino además con una gran cantidad de astilleros privados, talleres navales y otras industrias que se verán beneficiadas”. Para el caso concreto de la construcción de un buque polar para apoyar la labor del rompehielos ARA “Almirante Irizar”, Rossi dejó aclarado que la intención es construir la nave en astilleros argentinos tal como vienen reclamando los representantes de la industria naval.

Sin perjuicio de su dura crítica para con el ex mandatario Mauricio Macri, Rossi destacó que las patrulleras oceánicas (OPV) cuya construcción se está llevando adelante en Francia mediante un contrato firmado durante la gestión de Cambiemos han sido contratadas con un muy ventajoso plan de financiación a mediano plazo. De la misma manera, Rossi destacó el apoyo de toda la oposición tanto a la hora de firmar el dictamen como durante la votación del FONDEF.

Abordaje de la pandemia

En lo atinente a la labor que las tres FFAA vienen desarrollando en apoyo de poblaciones civiles vulnerables, el ministro dejó en claro que la tarea sigue sin pausa a lo largo de los más de 180 días de cuarentena con algo más de 16.000 tareas efectivas realizadas remarcando que “muchas de las cosas que hacemos como no se hacen cerca de la capital no se ven, pero hay momentos en los que en forma simultánea atendemos una emergencia en Esquel por las intensas nevadas, la elaboración y reparto de comida en la zona central del país y el combate de los incendios de campos en Rosario”. Rossi tiene la convicción que el alto nivel de prestigio que han desarrollado las FFAA durante la pandemia es uno de los motivos que facilitó la aprobación por unanimidad del FONDEF, ya que el grado de aceptación de los militares ahora es muy alto.

Estrechando lazos con la prensa

Consultado sobre la iniciativa que la cartera a su cargo lleva adelante junto con la Universidad de la Defensa y mediante la cual más de 100 periodistas del país y la región se encuentran cursando la Diplomatura Internacional en Comunicación y Defensa, Rossi señaló que partió de la propia Dirección de Comunicación y de la Jefatura de Gabinete del Ministerio con la intención de poder brindar a los periodistas que se interesan en las cuestiones del área la mayor cantidad de herramientas posibles para que puedan desarrollar su labor de la manera más eficiente posible reconociendo que todo lo que rodea al mundo militar es bastante críptico.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Fernando Morales