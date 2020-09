Elisa Carrió: “Cristina quiere hacerse un autogolpe para ser Perón”

La ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, pretende desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández y así asumir ella el máximo control del Poder Ejecutivo. “La que quiere un autogolpe para ser Perón, es Cristina. Es para erigirse como líder de la Nación”, dijo la dirigente aliada del macrismo, en diálogo con el periodista Marcelo Bonelli, en radio Mitre.

“Pero hasta los que votaron al kirchnerismo se dan cuenta y lo que hay que tener en cuenta es que Perón era un hombre inteligente, con una racionalidad absoluta. Que yo no comparto sus ideas y que estaba relacionado con el fascismo, esa es otra cuestión. Ahora, ¿querer compararse con Perón?, me parece que es otro de los rasgos de la insensatez del presente”, aseguró Carrió.

Respecto al mismo tema, la ex diputada también se refirió a las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, quien en días anteriores había dicho que podría haber un golpe de Estado en Argentina y que Alberto Fernández “estaba grogui como Fernando de la Rúa”.

En ese sentido, Carrió dijo: “El golpe del 2001 lo armó Duhalde con un grupo de radicalismo de Provincia de Buenos Aires, por lo pronto, él de golpes civiles sabe mucho. Yo lo declaré ante la Justicia hace mucho. Era la alianza con determinados sectores que querían la devaluación asimétrica y que sus deudas se pesifiquen y grandes grupos económicos primero fugaron el dinero y después a través de (José Ignacio) De Mendiguren pesificaron las deudas. Él quiere hacer golpes civiles. Nosotros estamos por la gobernabilidad”.

Carrió en el reportaje recorrió otros temas de la agenda política nacional y hasta habló de la crisis sanitaria que atraviesa la Argentina debido a la pandemia del coronavirus. Habló por ejemplo de la polémica por el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que dejaron de pertenecer a la Cámara Federal de Comodoro Py, y Germán Castelli, que quedó al margen del Tribunal Oral Federal 7, y esperan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina sus situaciones.

“Los jueces que ilegalmente han sido sacados de este cargo producto de un criterio establecido por la propia acordada de la CSJN. Tenían el respaldo. Son los jueces que han intervenido o van a intervenir en la causa de los cuadernos de las coimas. Cristina Kirchner quiere borrar esa causa y también pienso que quizás hay empresarios detrás de la ausencia del Máximo Tribunal” en ese sentido, sostuvo la dirigente, quien apuntó aún más contra la Corte Suprema.

“En Argentina hay un poder ausente y eso se llama Corte Suprema de la Nación. La Corte está en su casa, no se mueve", señaló Carrió. “Nosotros pagamos muchísimo dinero a los jueces. (A través de ) la ANSES, o cuando pagamos los impuestos. (...) Un juez de la CSJN tiene de jubilación 600.000. Los jueces están pagados por el presupuesto de la Nación para confirmar y establecer el estado de derecho sino no hay razón. Hay miedo, hay cobardía, hay extorsión... yo no sé cómo está esa parte pero en su momento presentamos el juicio político por una cantidad de empresas ligadas a Ricardo Lorenzetti. También lo presentamos a la Unidad de Información Financiera (UIF)", indicó.

Sobre la pandemia Carrió dijo que “or orden del gobierno nacional no se sale” y sostuvo que "en el Conurbano no se cumplió con la cuarentena”. “Ahora (el virus) se va al interior del país, ahí sí tenemos déficit sanitario. Yo creo en este proyecto del carnet sanitario. Tampoco podemos tener provincias quebradas sin ingresos y sin la posibilidad de trasladarse. No funciona el comercio exterior ni el comercio interno. Aprendamos a convivir con el coronavirus. Esto no se va a solucionar y después van a venir otras pandemias”, opinó la dirigente aliada de Mauricio Macri.

La ex diputada tampoco se olvidó el Presidente de la Nación y elevó duras críticas a su gestión. Hay una "locura de venganza, de odio, de resentimiento. Yo cuando me quiero hacer la actriz genero miedo, pero Alberto Fernández parece loco y genera miedo. Alguien que está fuera de sí, fuera de su sensatez. Cuando uno es dominado por la locura, la sinrazón envuelve a un país”, cuestionó.

Finalmente, “Lilita” habló de la polémica luego de allanamiento a la quinta del ex presidente Mauricio Macri por violar la cuarentena. "No violó la cuarentena. Entonces hay que detener a Alberto Fernández y a Hugo Moyano, que no solo puede contagiarle el coronavirus, porque también hay otras pandemias como la corrupción, el narcotráfico”, ironizó.

