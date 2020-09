19 casos nuevos en Rafaela y más de 500 aislados

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud confirmó 19 casos nuevos de coronavirus en nuestra ciudad, casi los mismos que se dieron durante el sábado y domingo (20) según datos suministrados en el reporte local de este 21 de septiembre, donde se puso en marcha una nueva modalidad, que a partir de ahora será nocturna para coincidir con los datos que todas las noches emite el Ministerio de Salud de la Provincia a partir de las 20:30.

Quienes comunicaron los datos oficiales fueron nuevamente los médicos Sandra Cappello, a cargo de la dirección Epidemiológica de la Región 2 de Salud, seccional Rafaela, y Martín Racca, Subsecretario de Salud del municipio, quién abrió la conferencia virtual que se emite por Facebook Live mencionando que "este lunes debemos anunciar 19 nuevos casos de coronavirus para Rafaela. En la jornada también se dieron 19 altas médicas, lo que nos da un total de casos activos de 191. El total de casos desde el comienzo de la pandemia suman 365. También tenemos 169 casos recuperados y 507 personas aisladas, además de 5 fallecidos. Con respecto a la situación del Hospital, tenemos que anunciar que en sala general hay 14 pacientes positivos internados y 2 pacientes sospechosos y en terapia intensiva, en camas críticas, tenemos 7 pacientes positivos y 6 en asistencia respiratoria mecánica".

A continuación, Cappello afirmó que "el diagnóstico de Covid 19 lo estamos haciendo a través del hisopado, donde se hace una técnica de PCR y también está vigente el diagnóstico clínico epidemiológico que consiste en todas aquellas personas que presentan síntomas compatibles con Covid y son contactos estrechos de casos positivos confirmados. A esas personas ya no se les va a hacer el hisopado sino que se los va a considerar positivos y se va a empezar a indicar el aislamiento como si tuvieran el hisopado hecho. Lo mismo aquellas personas que no tengan contacto estrecho con un caso positivo presenten falta de gusto o falta de olfato. Se va a continuar haciendo el hisopado a todas aquellas personas que presenten factores de riesgo o comorbilidades como cardiopatías, diabetes, hipertención o alguna enfermedad inmunosupresora, a todos los trabajadores de la salud y a las mujeres embarazadas. Es importante que cuando llamen al 107 y reporten los síntomas que presentan, les van a preguntar si son contacto estrecho de un caso positivo o si tienen alguna enfermedad preexistente como para organizar el hisopado o no. Y es importante que tengan en cuenta lo siguiente: cuando llaman al 107 para comunicar que tienen síntomas, deben permanecer aislados en primera instancia y si en el transcurso de la espera a ser hisopados empiezan a presentar algún síntoma de gravedad, que son los síntomas de alarma, que es lo que les tiene que llamar la atención, como fiebre muy alta y dolor de pecho o de falta de aire, llamar al 107 e insistir para que manden el médico y sean trasladados al hospital para una evaluación. Es fundamental que llamen, no importa si no los atienden enseguida o si tienen que llamar 2 o 3 veces.

Por último, sobre la presencia del Plan DetertAR para la ciudad -ver aparte-, Racca explicó que "va a arribar este martes a la ciudad y va a funcionar con un camión semirremolque que envía nación con los equipos territoriales pertenecientes a la Municipalidad en un trabajo asociado con los equipos de salud de los barrios".

