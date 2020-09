La crítica de una empresaria de 86 años al Gobierno: “La igualdad está en la educación y en el trabajo, no en la pobreza”

En tiempos en que la Argentina debate el concepto de meritocracia, cuestionado por el presidente Alberto Fernández en actos públicos, una importante empresaria de 89 años decidió meterse en la discusión dando su visión del país y cuestionando las medidas que viene tomando el Gobierno, a través de una carta abierta que se hizo viral en las redes sociales.

Se trata de María Teresa Barbera, histórica referente de la cocina en Mendoza, dueña de varios restaurantes en esa provincia y que se presenta en el texto como alguien a quien acusan de ser “muy conflictiva”, aunque reconoce que no se puede “quedar en silencio”.



“Tendría que haber nacido muda, corta de vista y medio sorda para no haber ocasionado tantos problemas. La verdad es que no me puedo quedar quieta. Y todos mis hijos, tienen la misma respuesta: ‘Mamá, ya es hora que te jubiles. Está todo bien, no hagás lío, mamá. Los tiempos han cambiado’”, escribió.

En su descargo, la cocinera explicó que lleva “71 años de trabajo, consecutivo, adentro de la cocina, sin haber faltado nunca” porque, para ella, asistir a su empleo “era como si fuese la Iglesia”. Por esta razón, explicó que no entiende al actual Gobierno, al considerar que con sus políticas “quiere cada vez más pobres” cuando “la belleza del ser humano es integrarse con trabajo y con el respeto que nos une y no nos separa”.

“Más de una vez, me apoyaba en la columna y soltaba mis lágrimas. Como se puede amar tanto, así entendí con mi quinto grado y nada de estudio en español, que las cacerolas me brindaron el respeto y el amor, para creer en la vida. En esta tierra donde muchos fueron los que con esfuerzo sembraron, y una gran mayoría siguieron por ese amor”, comentó la mujer, nacida en Italia y radicada desde hace tiempo en Mendoza.



Para Barbera, en la Argentina “solo pueden gobernar unos, que hablan de democracia, sin respeto para la Justicia”, mientras que "los temas de corrupción, días tras días, son fortificados con poder, intrigas, soberbia y prepotencia, y se preguntó “cómo hicieron los europeos a reconstruir todo y dejar en el olvido dictaduras dominantes”.



“A los 13 años, desembarcamos con mi madre en llanto y su hijo tan pequeño muerto. Fue en 1948, después de ver a mi patria destruida, llegué a un país desconocido, ya en ese tiempo quemaban las iglesias. Aún hoy, con tantos años pasados, me cuesta entenderlo”, recordó.

La empresaria gastronómica lamentó que se incremente “el odio y el rencor en el mismo pueblo” y que no se esté apreciando “el sacrificio, el el esfuerzo, de tantos argentinos que luchan creyendo que todo esto terminará y tendremos un mañana”.

“Solo ver la foto de Alberto (Fernández) y (el líder del sindicato Camioneros, Hugo) Moyano, juntos sonrientes, ¿con un radiante y honesto futuro? Es una tristeza, sin dimensiones, ver filas de subsidiados: hombres inexpertos, sin oficios, madres jovencitas. Este asistencialismo, esta gran caridad vuestra y humana. Solo pensar los sueldos que reciben nos hacen temblar y ustedes tienen el coraje de hablar de ‘pobreza’. Dejen que nosotros tengamos la decencia de luchar por el trabajo de nuestro país. No se equivoquen, que la igualdad está en la educación y en el trabajo. La igualdad no es la pobreza que se está generando, ni el aplauso a los corruptos”, agregó.

Siguiendo con sus críticas, la mujer remarcó que “la vicepresidenta (Cristina Kirchner) es una ciudadana igual que todos y tiene que ser juzgada cómo uno más” por las causas de supuesta corrupción en las que está involucrada, y aseguró que en la sociedad “hay un gran cansancio de tantas injusticias”.

“Ahora concluyo, digo lo que pienso, con el alma, mi verdad no es para ofender, solo me pregunto: ¿Un país que puede dar tanto, siempre con la misma mentalidad, los ricos y los pobres? Les puedo asegurar que el capital humano abunda en la pobreza, solo hay que saber despertarlos. El solo hecho de pensar qué con los subsidios se arregla el país, qué lejos estamos de un mundo de bien”, sostuvo.

Por último, Barbera opinó que el hecho de “que las empresas se vayan”, es consecuencia de la política del oficialismo, “de cierre y de poca apertura”, y destacó que “en todos los países del mundo amparan a la masa trabajadora, le dan oportunidades a los capitales para que estén seguros y puedan trabajar dignamente".

“No incrementan el odio sino el respeto. Todos los días, un cambio nuevo, otra ley de AFIP, el dólar imparable, etc. Las empresas no se van, huyen de esta hecatombe. Y los que se quedan acá son los héroes”, cerró.

Fuente: Infobae