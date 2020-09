2 fallecidos y 21 contagios nuevos en Rafaela

En el reporte epidemiológico nocturno de este 22 de septiembre, la Coordinación Epidemiológica de la región 2 de Salud confirmó en las últimas 24 horas, 21 casos nuevos de coronavirus en nuestra ciudad, además de comunicar el deceso de 2 rafaelinos en la madrugada de este martes que se encontraban internados en el Hospital Jaime Ferré en terapia intensiva y con asistencia respiratoria. De esta manera, se produjeron 3 muertes en nuestra ciudad en las últimas 36 horas con Covid, lo que eleva un total de 7 víctimas fatales.

Durante la conferencia de prensa virtual, Martin Racca, Subsecretario de Salud del municipio comentó que "tenemos que comunicar este martes 21 casos más de coronavirus en Rafaela, lo que suma un total de casos desde el comienzo de la pandemia de 386. Los casos activos al momento son 188 y los recuperados, que es el buen dato, 191, mientras que las personas aisladas, al día de la fecha, son 582. Además, lamentablemente, debemos comunicar 2 fallecimientos durante la jornada, una persona de sexo femenino de 84 años y una persona de sexo masculino de 27. Con respecto a las camas del Hospital, pacientes internados en clínica médica son 15 pacientes positivos para coronavirus y 2 sospechosos. Con respecto a la unidad de terapia intensiva, tenemos 5 pacientes internados y 4 en respirador.".

CENTRO DE AISLAMIENTO

Posteriormente, el médico agregó que "hoy -por ayer- se reacondicionó el centro de aislamiento del Club 9 de Julio, ya que va a recibir pacientes positivos de Covid, en el caso de que sea necesario, que no puedan cumplir el aislamiento porque sus condiciones edilicias no se lo permiten. Este centro está condicionado para brindarle a los ciudadanos todas las condiciones de la mejor manera posible para cumplir con su aislamiento. Recuerden que para hacer el hisopado, pedimos 3 días de inicio de síntomas, así que el alta la estamos dando a los 10 días. Más o menos sería una semana donde van a encontrar un equipo multidisciplinario donde hay camas acondicionadas, Wifi, televisor, baño y se los va a acompañar de la mejor manera para que traten de transitar su enfermedad acompañados, no de forma obligatoria sino que debería ser de forma voluntaria. Lo vamos a comunicar cuando esté abierto en su debido momento". También queremos diferenciar el centro de preaislamiento que está funcionando en el Hotel Residencial donde tenemos habitaciones acondicionadas con baño privado para utilizar, en el caso de que se necesario, con pacientes sospechosos que no puedan, también, cumplir el aislamiento domiciliario. Este centro ya se abrió la semana pasada y tenemos varias personas que se encuentran en él".

COMUNICADO JULIENSE

En tanto, desde el Club 9 de Julio, a través de un comunicado emitido por redes sociales, menciona que "desde el Club

queremos informar que por solicitud del Area de Epidemiología de la Municipalidad de Rafaela se comenzará a utilizar el espacio destinado a pacientes leves de Covid 19 que se encuentra montado en nuestra institución. Por tal motivo, se decidió suspender las actividades de nuestras disciplinas desde este miércoles 23 al lunes 28 de septiembre. Cabe recordar que la secretaría del Club y el Bingo Solidario continuarán con desarrollo normal, ya que cuentan con ingresos independientes".

APOYO DE NACION

Por último, Racca se refirió al Programa DetectAR que se implementará en nuestra ciudad en las próximas horas. "Va a llegar un apoyo de Nación con el Plan DetectAR que se va a instalar en la ciudad este día jueves y viernes. En principio iba a comenzar este miércoles, pero se atrasó por una cuestión de reorganización del programa. Va a ser un trabajo territorial, puerta a puerta, identificando sintomáticos y realizando los testeos correspondientes. Vamos a comunicar los barrios en los que se va a realizar y es una actividad que se va a sumar a nuestro trabajo territorial con los equipos territoriales que prestan sus servicios en los territorios correspondientes".

Fuente: La Opinión