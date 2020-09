Alfredo Cornejo, contra Martín Guzmán: «Vino a sarasear y lo logró»

Martín Guzmán presentó este martes el Presupuesto 2021 y, mediante una conferencia de prensa, destacó que «es un paso fundamental en el proceso de confección de la economía». El titular de la UCR, Alfredo Cornejo, no tardó en cruzarlo por sus dichos y, en su cuenta oficial de Twitter, lanzó: «Muy bien, Martín Guzmán vino a sarasear y lo logró». El diputado radical hizo alusión en su posteo al término utilizado por el funcionario en diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en un momento de la presentación. «Yo también puedo sarasear», dijo el ministro de Economía, sin notar que el micrófono estaba abierto.

Lejos de quedarse callado, el ex gobernador de Mendoza afirmó: «El Presupuesto que trajo es un documento incompleto, desprolijo y que habla más del pasado que del futuro». El dirigente opositor no fue el único que se manifestó respecto a la frase dicha por el miembro del Gabinete nacional, pues la declaración del titular del Palacio de Hacienda recorrió las redes sociales y los usuarios dejaron en claro su opinión.

Pablo Lanusse, ex secretario de Justicia de la Nación, escribió: «Lamentable. En plena crisis de confianza, se necesita seriedad y certeza. No este mamarracho. Cuánto se entiende que rechacen el mérito y hagan apología de la chantocracia». En la misma línea, se manifestó el periodista Pablo Rossi, quien remarcó: «Yo también puedo sarasear, pero no me tomo en joda la economía de un país al borde del abismo».

También estuvieron quienes apelaron a la ironía. «Yo también puedo sarasear, la señal que esperaban los mercados», sostuvo un hombre en las redes. Otro remarcó: «Esta es la gente que nos gobierna». «Argentina hoy necesita un ministro que proponga un presupuesto y un plan económico posible, sostenible en el tiempo y de crecimiento. No alguien que sarasee. Les pedimos que se tomen en serio la economía», subrayó un usuario.

Presupuesto 2021: ¿a dónde irá la mayor parte del dinero?

Durante la conferencia de prensa, Guzmán reconoció que «estamos en una situación muy difícil en Argentina y en el mundo», pero aseguró que el Presupuesto 2021 hará que el país vuelva a transitar por un sendero económico cuyo crecimiento sea «inclusivo» y «estable». Además, subrayó que se destinarán 5,5 billones de pesos, es decir, el 65% del importe presupuestado, a gastos sociales, como el pago de jubilaciones y asignaciones para los sectores más humildes.

Con información de www.elintransigente.com