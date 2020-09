¿Qué pasa con RE/MAX?: la red "leyó la letra chica" de la decisión de la IGJ y esta es la situación actual de su negocio

Dos semanas transcurrieron desde que la Inspección General de Justicia (IGJ) informó su decisión de prohibir a la empresa RE/MAX ejercer la actividad inmobiliaria. Desde entonces a esta parte, lo que siguió fue una niebla de declaraciones cruzadas entre las autoridades del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) -que promovió la denuncia contra la firma de franquicias- y representantes de la compañía, que anticipaban una larga batalla legal.

En medio, la incertidumbre respecto del destino de una red local conformada por más de 150 oficinas distribuidas en alrededor de 40 ciudades de la Argentina. De ese total, cerca de 50 ubicadas dentro de la geografía de la Ciudad de Buenos Aires. Y, por encima de todo eso, el temor ante la eventual pérdida de trabajo para alrededor de 5.000 personas.

Ahora bien, transcurrido este lapso ¿en qué situación se encuentra RE/MAX y su estructura de negocios en la Argentina? Fuentes ligadas a la empresa aseguraron a iProfesional que el funcionamiento de la red no se modificó en absoluto más allá de lo dispuesto por la IGJ.

Es más: indicaron que, a contramano de lo presupuesto por el sector inmobiliario tradicional, la resolución "generó un efecto rebote positivo" y la cadena hoy concentra más operaciones que previo al escenario de inicios de septiembre.

"Todo siguió sin cambios, más allá del revuelo mediático. Porque en sí lo que ocurrió fue eso: mucha visibilidad en los medios pero en términos legales sin mayor sustento para que dejemos de operar. La normalidad de la red nunca bajó del 100 por ciento", dijo a este medio Ariel Champanier, de RE/MAX Premium.

"Los clientes entendieron que lo que había detrás era una intención política de parte de los colegios que promovieron la denuncia. No hubo cierre de oficinas porque nunca se presentó un argumento concreto para que eso ocurra. Ahora estamos muy sorprendidos con el movimiento que se originó para cerrar operaciones inmobiliarias", añadió.

Según Champanier, la red concentra hoy buena parte de las operaciones de los particulares que "deciden migrar fuera de la Argentina por efecto del contexto político y económico". El directivo sostuvo ante iProfesional que "mucha gente está vendiendo para mudarse a Uruguay, Estados Unidos o países en Europa como España o Italia".

"Lo que ocurre en el país está incentivando este tipo de operaciones y es lo que nos llega a RE/MAX. Estamos trabajando como nunca en mucho tiempo", remarcó. Desde la representación legal de la compañía también informaron que la red opera sin contratiempos y negaron cualquier posibilidad de que se inicie la retirada del país.

"Bajo ningún punto de vista estamos evaluando esa posibilidad. Por el contrario, seguimos con nuestros planes de expansión de la red de oficinas adheridas a nuestra marca. La resolución de la Inspección General de Justicia en nada ha cambiado nuestra perspectiva hacia el futuro, seguiremos trabajando para que las oficinas que pertenecen a la red sigan brindando servicio a sus clientes", declaró en las últimas horas Gerónimo Sánchez Lacoste, representante legal de RE/MAX Argentina SRL.

"RE/MAX no franquicia la profesión. Esto es imposible en la práctica, ya que, como lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación, las franquicias solo pueden aplicarse a productos o servicios comerciales, no a profesiones. Lo que RE/MAX Argentina y Uruguay franquician son servicios comerciales complementarios a la actividad profesional ejercida, de manera personal e indelegable, por el corredor inmobiliario matriculado de cada oficina. No existen limitaciones legales para que el modelo que desarrolla la red funcione en nuestro país", añadió.

Desde la representación legal de la red señalaron que sólo se prestan servicios "que ayudan a mejorar la experiencia de los clientes que contratan con los corredores responsables de cada oficina, entre ellos están capacitaciones de marketing, atención al cliente, aplicación de herramientas tecnológicas como fotos 360°, tours virtuales, la utilización de una plataforma de firma electrónica, y todos los aspectos que rodean al corredor con un equipo altamente capacitado".

"En cuanto a la profesión, la misma es ejercida de forma individual e indelegable por cada corredor responsable de cada una de las oficinas, RE/MAX bajo ningún punto de vista interfiere en dichos aspectos", comunicó Sánchez Lacoste esta semana.

Una polémica de años

Como ya expuso iProfesional en otras ocasiones, los colegios del ramo hace años que vienen apuntando contra RE/MAX por operar bajo un sistema que, denuncian, promueve inmobiliarias sin empleados propios, utiliza a los matriculados como meros "presta nombres" y alienta la multiplicación de "brokers" a través de cursos dictados por la misma compañía.

En esas actividades, que se extienden por breves semanas a diferencia de la formación universitaria que se exige entre martilleros, fuentes del ámbito de los martilleros aseguraron a este medio que los interesados abonan matriculas abultadas y hasta deben efectuar pagos adicionales en conceptos como vestimenta o uso de cartelería con los colores y logo del franquiciante.

"Son como un Rappi pero de las inmobiliarias. Dan un entrenamiento de 15 días a los vendedores, que lejos están de estar en relación de dependencia: son todos monotributistas. Estos tienen que pagar hasta por el escritorio que luego utilizan. Consiguen que alguien ponga su matrícula y así habilitan puntos de venta o alquiler con una veintena de 'brokers' o más. No hay ética y se destruye nuestra profesión", dijo a este medio un representante de la Cámara de Martilleros de Mar del Plata.

Vía la resolución divulgada a principios de mes, la IGJ consideró ilícito el modelo de negocios, dado que a su entender la actividad no puede ser franquiciable.

La decisión de los representantes legales de la compañía de apelar esta medida mantiene la operatoria de la red, al menos hasta ahora, sin cambios y con todas las opciones para continuar concretando operaciones inmobiliarias.

Con información de www.iprofesional.com sobre una nota de Patricio Eleisegui