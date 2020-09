Así fue la despedida de Luis Suárez del Barcelona: lágrimas, voz quebrada y tristeza

“Se va un ser humano que tiene sentimientos”. Esa fue la frase más resonante de la despedida de Luis Suárez del Barcelona y no debería ser algo menor. El uruguayo, tercer máximo goleador histórico del club, se va por la puerta de atrás. Una salida adelantada. Aún le quedaba un año de contrato y pensaba cumplirlo, pero lo sacrificaron. Fue una de las “vacas sagradas" que tuvo que pagar por los malos resultados de los últimos años.

En la despedida se notó a un Suárez muy triste. Con la voz quebrada y con lágrimas que no paraban de brotar. El vínculo del futbolista con el club es muy fuerte. Además de haber jugado los últimos siete años, desde pequeño, el uruguayo tuvo un feeling especial con el blaugrana. Como cuando a los 16 años, de vacaciones por Europa, viajó especialmente a Barcelona para conocer y sacarse fotos en el Cam Nou.

“Sí puedo ser muy autocrítico, sobre todo por las eliminaciones en la Champions. Pero reprocharme no me puedo reprochar nada pues he jugado con lesiones y eso me lo valoro más que reprocharlo. Me voy orgulloso como tercer goleador de la historia”, indicó el Pistolero, que seguirá su carrera en el Atlético Madrid, un rival directo en la pelea por el título de Liga y también en otras competencias internacionales.

No hubo reproches en la despedida. Las palabras de Suárez fueron elogiosas para con el club, aunque nunca nombró a la dirigencia. Tampoco al entrenador, Ronald Koeman, a quién apenas conoce, pero que fue el hombre que le dijo que no lo iba a tener en cuenta.

“Hay que aceptar cuando el jugador dice que no quiere seguir como cuando el club dice que no cuenta contigo. Hay que aceptarlo, es la realidad del fútbol y hay que aceptarlo”, indicó.

Suárez prefirió irse de la mejor manera, con la frente en alto y dejando ver que ama al Barcelona: “Es muy difícil para mí. El club confío en mí en el 2014. Sabía en las condiciones que venía por un error que había cometido. No era fácil eso. Me llevo amigos, se va un ser humano que tiene sentimientos. Esté donde esté habrá un culé más”, finalizó.

Luis Suárez bajo las órdenes de Simeone

Barcelona y Atlético Madrid llegaron a un acuerdo y Luis Suárez es nuevo refuerzo del Colchonero, equipo que dirige el entrenador argentino Diego “Cholo” Simeone.

Ambas instituciones realizaron el anuncio por medio de las redes sociales. Desde la cuenta de Twitter del conjunto catalán compartieron un fotomontaje en el que se pueden ver varios festejos del delantero uruguayo y la leyenda “Gracias Luis”. Por su parte, el Aleti se limitó a dar la información y aclaró que que la concreción del pase está sujeta a la revisión médica.

Según detallaron desde Barcelona, “el conjunto madrileño pagará seis millones de euros en variables” para quedarse con el goleador, al que le desearon “mucha suerte y éxitos en el futuro”.

La situación se resolvió con mucha rapidez. En primera instancia, Barcelona se había negado rotundamente a que el delantero sea el refuerzo de un equipo de primer nivel. Sin embargo, una reunión entre los abogados del jugador y representantes del conjunto blaugrana sirvió para empezar a encaminar la transferencia.