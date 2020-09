Secretario municipal toma la presidencia de ACDICAR, una buena idea expuesta a los amiguismos

La Agencia de Desarrollo de Rafaela (ACDICAR) tuvo su asamblea para la designación de la nueva Comisión Directiva que estará a cargo por el período de un año. Asumió la presidencia de la misma, Diego Peiretti, Secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, y Director del ICEDeL, un hombre atado por el cordón umbilical a Castellano y Perotti.

Gran parte del presupuesto que maneja la institución es inyectado por la Municipalidad, con dinero del bolsillo del contribuyente, y el Castellano-Perottismo hace pesar este hecho. ACDICAR se encuentra sumamente expuesto a los planes electoralistas de los operadores políticos, que no piensan en términos de utilidad económica, sino de rédito propio.

No dudamos de que la institución pueda beneficiar a muchas PyMES locales, pero si de que no se convierta en un instrumento del amiguismo. Esta es la lógica que maneja el Estado, no es privativa de Rafaela o Santa Fe, y, salvo puntuales casos, el denominador común a nivel nacional.

ACDICAR es una buena idea, quizás mal aplicada. Sus planes de financiamiento deben ser bien publicitados, encontrarse respaldados por resultados palpables, en busca de una revolución productiva que beneficie a los rafaelinos.

En sus casi 10 años, Rafaela no ha cambiado un ápice. Su poca transcendencia denota que no cumple, por el momento, con sus objetivos, no beneficia a un número relevante de contribuyentes, que son quienes le brindan recursos y muy probablemente solo sea una máquina de hacer amigos. Un "Alcides Noel" del sector industrial.