El Gobierno estableció lineamientos para la igualdad de género en las empresas y sociedades del Estado

“Con el fin de remover los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzar la igualdad real”, el Gobierno Nacional estableció una serie de “lineamientos para la igualdad de género en las empresas y sociedades del Estado”.

Así, a través de la Decisión Administrativa 1744/2020, que llevó las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el Poder Ejecutivo estableció las pautas para lograr “estándares de igualdad de género en la organización interna de las empresas y sociedades con participación estatal”.

Desde el Gobierno plantearon que “los indicadores laborales básicos en Argentina señalan con claridad que la participación de mujeres y personas LGBTI+ en el mundo del trabajo es mucho más limitada que la de los varones” y que existen “barreras” en determinados empleos y para el acceso a puestos jerárquicos, “conocidos como fenómenos de segregación horizontal (paredes de cristal) y vertical (techos de cristal)”.

Además, sostuvieron que a la histórica desigualdad de la mujer en el mundo laboral, se sumó la del colectivo LGBTI+, visibilizado en los últimos años que “contiene situaciones de mayor desigualdad”, a raíz de la discriminación que sufren por su orientación sexual y/o identidad de género, “llegando en muchos casos a sufrir hostigamiento, acoso o violencia sexual”.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo expresó que las empresas que implementen los lineamientos para la igualdad de géneros “trabajarán en detectar y eliminar brechas salariales de género; fomentar la composición paritaria de sus directorios; incrementar la participación de las mujeres y de la población LGBTI+ en posiciones de liderazgo y de toma de decisiones; desarrollar e implementar políticas para mejorar el equilibrio de la vida laboral y personal desde la corresponsabilidad en las tareas de cuidados; incrementar la presencia de mujeres y de personas LGBTI+ en ocupaciones tradicionalmente masculinas así como la presencia de varones en tareas feminizadas, erradicar el acoso sexual y la violencia por motivos de género en el lugar de trabajo, utilizar lenguaje inclusivo y no sexista en la comunicación institucional tanto interna como externa y promover a las mujeres y a las personas LGBTI+ en los negocios entre otras acciones”.

Lineamientos para la Igualdad de Género en las Empresas y Sociedades del Estado:

Lineamiento 1: Área de Género

A. Impulsar la creación de un área especializada en género y diversidad a cargo de la confección de un plan de trabajo que contemple los lineamientos descriptos en el presente documento.

B. Impulsar capacitaciones en género y diversidad para todas las personas que forman parte de la empresa, incluidas aquellas que ocupan cargos jerárquicos.

C. Fomentar el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en la comunicación institucional tanto interna como externa incluyendo publicidades, productos y servicios que brinde la empresa, con especial atención en la no transmisión de estereotipos sexistas, promoviendo el trato digno y de respeto hacia las mujeres y las personas LGBTI+.

D. Desarrollar un manual interno de utilización del lenguaje inclusivo.

E. Desarrollar un sistema de comunicación institucional interno de información y sensibilización sobre la igualdad de género que incluya las medidas adoptadas y resultados obtenidos.

F. Articular los lineamientos propuestos con las áreas internas de la organización para fortalecer la transversalización de la perspectiva de géneros y diversidad.

G. Fomentar la incorporación del plan de trabajo diseñado en los procesos de monitoreo y auditoría de la empresa para dar cuenta de los avances y posibilidades de mejora.

Lineamiento 2: Tareas de cuidado

A. Promover licencias que contribuyan a la igualdad entre los géneros en la distribución de tareas de cuidado y la tarea doméstica con perspectiva de diversidad familiar; corresponsabilidad parental para el nacimiento, la adopción, parto múltiple y técnicas de reproducción humana asistida; licencia por enfermedades de hijas e hijos o personas a cargo, adaptación escolar, lactancia y gestación.

B. Brindar un espacio de cuidado compartido o propio para las trabajadoras y los trabajadores o, de no existir estos, abonar plus por guardería.

C. Fomentar la creación de espacios de lactario que contemplen las medidas de seguridad e higiene correspondientes.

Lineamiento 3: Inclusión

A. Respetar un principio de composición que contenga a todas las identidades de género para la conformación del Directorio, del órgano de administración o del órgano de fiscalización, según el caso, conforme lo establecido en la Resolución General N° 34/20 de la Inspección General de Justicia.

B. Propender a la aplicación del inciso precedente para miembros representantes del Estado en el Directorio, en el órgano de administración o en el órgano de fiscalización, según el caso.

C. Promover la paridad de género en todas las áreas de la empresa.

D. Realizar un relevamiento de cantidad de mujeres y de personas LGBTI+ por área, y que ocupan puestos jerárquicos.

E. Realizar un relevamiento de cantidad de mujeres y de personas LGBTI+ que fueron ascendidas durante los últimos cuatro años.

F. Impulsar la participación de personas LGBTI+ en los espacios de toma de decisión y en puestos de jerarquía.

G. Brindar una oferta formativa interna que facilite a las mujeres y a las personas LGBTI+ el acceso a puestos de trabajo donde se encuentren sub-representadas, focalizando en aquellos puestos de mayor responsabilidad.

H. Promover el acceso y la estabilidad laboral de personas transgénero y travestis a través de políticas inclusivas con base en la formación y en la capacitación de las áreas de Recursos Humanos, que contribuyan a erradicar las barreras de discriminación, transfobias/transodio y violencia laboral.

I. Fomentar la publicación de vacantes laborales en los canales oficiales que cada empresa determine, con perspectiva de género e inclusión integral, publicitadas de manera visible y clara para garantizar los máximos niveles de participación posibles.

J. Impulsar que las convocatorias permitan a los y las postulantes combinar las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y el nombre de pila elegido por razones de identidad de género, de conformidad con la Ley N° 26.743.

Lineamiento 4: Prevención y erradicación de las violencias por razones de género.

A. Impulsar la creación y/o adecuación de protocolos para prevenir y erradicar la violencia, el acoso y maltrato por razones de género en el ámbito laboral.

B. Fomentar mecanismos de acceso efectivo a la presentación de quejas y denuncias para las víctimas de violencia laboral por razones de género.

C. Fomentar mecanismos de protección de la víctima y de los o las testigos.

D. Fomentar mecanismos de implementación de los protocolos establecidos.

E. Promover en el área de género un sector conformado por personal capacitado para contener y asesorar a las mujeres y a las personas LGBTI+ víctimas de violencia en el ámbito laboral.

F. Procurar acciones de concientización, prevención, erradicación y formación en materia de violencias por razones de género en el ámbito laboral.

Con información de www.infobae.com