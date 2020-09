Cómo reflejó la prensa internacional el escándalo erótico de la Cámara de Diputados

El escándalo que se vivió este jueves en el Congreso de la Nación de Argentina, protagonizado por el ahora ex diputado del Frente de Todos Juan Ameri, repercutió en medios informativos de todo el mundo.

Las imágenes del ex legislador salteño besando el pecho de su mujer comenzaron viralizándose en las redes sociales. Entre memes y publicaciones de indignación y disgusto, la polémica situación se convirtió en tendencia en Twitter.

Si bien el presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa, intervino rápidamente pidiendo la inmediata suspensión de Ameri sin goce de haberes, el escándalo erótico ya se había viralizado en las redes sociales y había llegado a los medios de comunicación nacionales.



Luego, se haría eco del caso la prensa internacional. Así El País de España expresó que “la cuarentena y el teletrabajo no se llevan del todo bien en el Congreso argentino”. De esta forma, el medio europeo hizo referencia a los otros casos vergonzantes que sucedieron en el ámbito legislativo: “Las sesiones virtuales, con el recinto ocupado por una gigantesca pantalla de video, ya mostraron diputados dormidos, otros cambiándose la ropa con la cámara encendida y hasta algún pillo que puso su foto para disimular su ausencia. Este jueves, sin embargo, hubo escenas de sexo explícito. No se llegó al porno, pero el culpable mereció una suspensión y hasta una posible expulsión”. Al momento de la publicación del diario El País, Ameri aún no había presentado la renuncia.

El portal español describió: “Lo que vio Massa y el público fue a Ameri besando los pechos desnudos de su pareja. La escena no pareció el descuido de una accidentada escena de alcoba. La pareja está sentada con la vista fija a la cámara cuando el diputado se gira sin mediación y baja el escote de su mujer”.



En tanto, The Washington Post publicó que “mientras otros legisladores debatían proyectos de ley, se podía ver al diputado Ameri del partido gobernante, bajándole la camisa a su esposa y besando uno de sus pechos”.

El escándalo también llegó a Brasil, donde O´Globo tituló: “Diputado intercambia caricias con su mujer en plena sesión virtual en la Argentina”. “Durante una sesión sobre el pago de pensiones a los jubilados, una mujer se sentó en el regazo de Ameri y los dos comenzaron a intercambiar caricias. En un momento dado, el parlamentario besa los pechos de su pareja”, precisó.



En Francia, Ouest France, informó que Ameri fue suspendido por el escándalo sexual y agregó que “confundido, Juan Emilio Ameri, trató de disculparse y explicó que pensaba que no estaba en línea en ese momento”.



La justificación del legislador salteño también fue replicada en distintos portales. De esta forma, las frases tomadas de la entrevista que brindó a Radio Con Vos, fueron traducidas a varios idiomas. En efecto, Ameri había declarado: “La conexión es muy mala, se me cayó internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó, me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? y le di un beso en la teta, eso es todo”. Esa es la llamativa explicación que brindó el salteño sobre el escándalo sexual que protagonizó en plena sesión virtual y que derivó en su suspensión y posterior renuncia.



Por su parte, la CNN tituló “Escándalo del Congreso argentino, diputado aparece en situación íntima en sesión virtual”. Por su parte, el portal uruguayo El Observador replicó: “Un legislador argentino besó los senos de una mujer en medio de sesión por Zoom y fue suspendido”.



Finalmente, pasadas las 3.30 de la mañana -hora Argentina- la Cámara de Diputados de la Nación aceptó la renuncia presentada por el protagonista del escándalo con 224 votos afirmativos, uno negativo y tres abstenciones. “El diputado ha dejado de pertenecer a este cuerpo”, anunció Sergio Massa.

