Messi con los tapones de punta en Instagram por la salida de Luis Suárez

Leo se despidió del uruguayo en IG y aprovechó para volver a pegarle a los directivos del Barcelona. “No te merecías que te echen como lo hicieron. Pero, no me sorprende nada...”. Neymar se prendió hizo un comentario en el posteo contra la dirigencia.

Así será la forzada convivencia: a los tiros. Y cuando los disparos no llegan por un burofax, incluso unas sentidas e inocentes líneas de despedida -vía redes sociales- pueden estar repletas de fuego, disfrazadas de pólvora pura...

Si la guerra entre Lionel Messi y Josep María Bartomeu, que tiene al FC Barcelona y a sus hinchas como rehenes, parecía estar en una suerte de tregua, aunque de tensa calma a la vez, la salida -aunque con todos los honores- del uruguayo Luis Suárez del plantel de Ronald Koeman, tocó las fibras más íntimas del rosarino, que en Instagram hizo públicas sus palabras de dolor por el adiós del charrúa pero también aprovechó en afinar la dirección de sus dardos con una ruta casi únivoca: la dirigencia Culé (y quién sabe si, de rebote, también no saltaron esquirlas hacia el lado del nuevo técnico holandés).

En 790 caracteres escritos desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del entrenamiento de este viernes y acompañado por una fotografía en el vestuario local del Camp Nou, Messi, como en la cancha, se dio el lujo de hacer lo que quiso. Casi en simultáneo, Suárez viajaba a Madrid para terminar de pulir los últimos asuntos para ser presentado como nuevo refuerzo del Atlético de Diego Simeone. ¿Tendrá algunos minutos este fin de semana contra Granada? En tanto, Leo y el Barcelona debutarán en Cataluña (por la tercera fecha de LaLiga) frente al Villarreal. Aunque ya nada será igual: la trinchera está alborotada.

El posteo de Messi



El mensaje de Messi a Suárez en redes sociales

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos.

Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada.

Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”.

El comentario de Neymar en el posteo de Messi:

Miles de usuarios reaccionaron con likes o comentarios a la publicación de Lionel. Y uno que también se prendió, apenas un ratito después de realizada la publicación, fue Neymar, quien con unas pocas palabras y un ícono también le pegó fuerte a la dirigencia del Barcelona. "Increíble cómo hacen las cosas", expresó el brasileño.

Por otro lado, fuera de toda polémica futbolística o dirigencial, Anto Rocuzzo, esposa de Lionel, también le dejó un mensaje a Suárez y Sofía Balbi, su pareja. Los cuatro formaron una gran amistad en los últimos años. "Fueron familia", expresó la rosarina en un emotivo posteo de Instagram.