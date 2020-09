Santiago Cafiero descartó un «corralito»: «Los depósitos están garantizados en el Banco Central»

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, sostuvo este viernes que los depósitos en dólares están «garantizados en el Banco Central» y advirtió que «los mensajes que buscan generar caos, no son casuales». «Los retiros de depósitos en dólares no son significativos, no hay ningún tipo de fragilidad», dijo esta mañana el funcionario, que además descartó un supuesto «corralito«.

«Los depósitos están garantizados en el Banco Central. Los retiros de depósitos en dólares no son significativos, no hay ningún tipo de fragilidad», dijo esta mañana Cafiero en declaraciones a radio Metro. En su diálogo con el medio, además se refirió a la incertidumbre de la población por el cepo cambiario y aseguró que «es inviable» la instalación de un «corralito».

En ese marco, contó: «A mí también me llegó un mensaje viral diciéndome que era gerente de un banco y que se venía un corralito. Son mensajes que buscan generar caos, no son casuales». Asimismo, el funcionario indicó que «el cepo no es una solución de fondo» y sostuvo que las decisiones que toma el Gobierno nacional en materia cambiaria «tienen que ver con recuperar la economía».

Acto fallido: «Tenemos que promover el ahorro en dólares»

En un intento por defender el «supercepo», la medida del Banco Central que restringe el acceso al dólar ahorro, Cafiero tuvo un «acto fallido» y dijo: «Lo que nosotros tenemos que promover el ahorro en dólares, obviamente. Y eso es para todos, para la clase dirigente y para los trabajadores que pueden tener un acceso a ahorrar».

Además, aclaró: "Son medidas transitorias hasta que Argentina pueda recomponer este círculo virtuoso de que el país pueda conseguir dólares a través de la exportación, de que pueda volver a producir. Hay que recuperar todo el retroceso que hizo el macrismo durante cuatro años. A esto se le suma la crisis de la pandemia".

Con información de www.elintransigente.com