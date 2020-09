A diferencia de la rotonda del "curro", en la de Irigoyen todos de acuerdo

"Gracias a Dios, habida cuenta de lo sucedido con la otra rotonda, aquí habría acuerdo político de todos los sectores para poder avanzar con esto, entendiendo que es una situación en la cual muchos han cuestionado porqué están haciendo una rotonda en un momento en que podríamos estar invirtiendo en salud, en seguridad, en elementos descartables para la donación de plasma" señala Lalo Bonino en el comienzo de la charla con Radio ADN, aclarando inmediatamente porqué ese dinero no puede ser utilizado en otra cuestión más que la obra de marras. " Es ahí donde nosotros tenemos la obligación de explicarle a la gente que nosotros no somos los que decidimos que ese dinero va la rotonda. Es una propuesta que viene directamente elevada tanto del Ejecutivo como de la provincia, donde ese dinero es para eso o es para eso. Y en el caso de no aceptarlo ese dinero se iría". Bonino considera que es una alternativa que descomprimiría ese sector del sur de la ciudad. "Creo que viene a dar solución a un problema de mucho tiempo, es un nudo vial bastante complejo".

En la charla con el concejal rafaelino también resultó oportuno conocer su opinión respecto a la reciente decisión en la ciudad de Sastre, donde el límite agronómico fue extendido a los 1000 metros, en un contexto donde el tema recobró vigor en Rafaela. "Hoy en día el sector agropecuario es el que está moviendo la máquina de este país. Tradicionalmente lo ha hecho, y hoy en día lo viene haciendo. Nosotros lo sabemos muy bien. Cuando uno ve estas intervenciones tanto desde el legislativo como desde lo judicial, parecería que no hay un trabajo de comunicación , de negociación en el buen sentido. No nos olvidemos lo que significa la producción agrícola para nosotros, sin que ello sea en perjuicio de la salud", aseveraba Lalo Bonino, marcando en algún punto posición, respecto al proyecto -todavía no ingresado- de la edil Brenda Vimo, que propone extender el límite agronómico tal como en la ciudad de Sastre .

Fuente: ADN