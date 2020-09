Patricia Bullrich afirmó que en la Corte Suprema hay «demasiado secretismo»

La ex ministra de Seguridad se pronunció sobre los desplazamientos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

Patricia Bullrich criticó la remoción de los jueces Germán Casteli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi votada en el Senado y se refirió directamente al máximo tribunal, «me gustaría que la Corte hable claro», afirmó. En declaraciones a Radio Mitre, la exfuncionaria remarcó: «Sería muy contradictorio para la Corte. No quiero tener o no expectativa. Siento que hay mucho manejo del tiempo. Demasiado secretismo. Me gustaría que la cosa sea más clara».

Siguiendo esa línea recalcó que si en el 2018 la Corte Suprema «dijo que esos cambios estaban bien hechos no tendría razón para ahora decir que están mal hechos». Por otra parte, habló sobre el futuro de Juntos por el Cambio y destacó que en la agrupación «hay mucha gente con ideas de progreso, libertad, movilidad social». Además aseguró que el partido cuenta con lo necesario «para sacar al país del destino de la decadencia».

En relación sostuvo que para que la nación salga adelante es fundamental lograr un consenso entre todos los partidos para «darle a la Argentina esa expectativa». En ese sentido apuntó contra el oficialismo y aseveró: «La grieta ha sido una construcción kirchnerista de amigo-enemigo. Ojalá podamos tener una mesa de diálogo. Cuando el 12 de abril pedimos equilibrio entre economía, libertad y salud, nos dijeron anticuarentena, ojala nos hubieran escuchado».

Contra el gobierno de Axel Kicillof



Ayer el gobierno de Axel Kicillof anunció, en una conferencia de prensa, que en las estadísticas de la provincia de Buenos Aires se incluirán 3.523 muertes más por COVID19 a raíz de un nuevo sistema que va a implementarse para contabilizar los fallecimientos. Al conocerse el nuevo número de víctimas fatales, la oposición salió a cruzar a la gestión bonaerense vía redes sociales.

«Prorrogaron la cuarentena una y otra vez, hasta dijeron que dominábamos al virus. Tras 6 meses nos enteramos que hay 3.523 nuevos bonaerenses fallecidos. ¿Así tomaron decisiones? Han hecho un desastre en salud, economía, educación y libertad. Profundizaron todos los problemas», lanzó Patricia Bullrich a través de su cuenta oficial de Twitter.

Con información de www.elintransigente.com