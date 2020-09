Tragedia de Once: la Justicia ordenó la libertad a Ricardo Jaime pero seguirá preso por el caso Cuadernos

El ex secretario recibió deberá continuar en prisión por las dos preventivas que tiene.

Recientemente el Tribunal Oral Federal 2 dejó en libertad al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en la causa que investiga la Tragedia de Once. Igualmente el exfuncionario seguirá en prisión por otras dos prisiones preventivas que tiene, entre ellas la referida a la causa Cuadernos. Desde el tribunal aseguraron que la condena de ocho años de Jaime sobre el accidente ferroviario «ya no es ejecutable».

Tras ocho años de la tragedia en la estación ferroviaria Once, el Tribunal ordenó dejar en libertad a Ricardo Jaime ya que la condena que pesa sobre el exsecretario «ya no es ejecutable», pero igual seguirá detenido porque tiene prisión preventiva en la «causa de los cuadernos de la corrupción» y en otro caso sobre enriquecimiento ilícito. Cabe resaltar que la semana pasada la Corte confirmó la condena de más de 20 acusados por la Tragedia de Once.

De acuerdo a la decisión de la Justicia, el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, fue condenado a cinco años de prisión, el expresidente de Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima (TBA), Claudio Cirigliano recibió siete años y Marcos Córdoba, el maquinista del tren que chocó contra el andén en el año 2012, fue condenado a tres años de prisión. Igualmente, la Corte dirigió el expediente de Jaime a la Cámara de Casación para que defina sobre la condena.

Debido al pedido de la Corte, que requería un doble conforme, el Tribunal Oral Federal 2 decidió que “la condena ya no es ejecutable” para el exsecretario de Transporte y concedió la libertad de Jaime para la causa de Once. A pesar de estar en libertad por la tragedia ferroviaria, el exfuncionario seguirá en prisión ya que tiene dos preventivas, por la causa de los Cuadernos y por un caso de presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión kirchnerista.

“Es un insulto para los familiares y la sociedad”

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinó en las redes sociales sobre la decisión del tribunal. “No importa que sobre Ricardo Jaime caigan otras causas que lo mantengan preso. Es un insulto para los familiares y la sociedad que este delincuente con una condena de 8 años se haya beneficiado con la libertad. Espero que Casación ratifique su condena para que vuelva a la cárcel”, aseguró la líder del PRO desde su cuenta personal de Twitter.

