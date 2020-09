Rafaela tiene circulación comunitaria y se vienen 4 meses de terror

Martín Racca habló con Sergio Boscheta para Arena Política y le manifestó que "virus circulando en Rafaela hay, tenemos desde el 17 de agosto hasta hoy todos los días casos y en las últimas semanas los positivos no identificaron el nexo, es decir que no sabe donde se contagió, se vienen los tres o cuatro meses peores de la pandemia"

El subsecretario de salud de la municipalidad de Rafaela diálogo con Sergio Boschetto en Arena Política y a decir verdad pintó un panorama casi "aterrador2 para lo que viene.

Algunos de los conceptos de Racca fueron:

«La gente está agotada, agobiada, harta de esta situación, yo también lo estoy y pedirle a la gente cosas es ser redundante y la gente termina haciendo lo contrario de lo que uno dice» comenzó diciendo el responsable de salud de la municipalidad de Rafaela, y agregó, «lo que si le quiero decir a la gente es que se vienen los tres o cuatro meses peores de la pandemia, tenemos entre 16 y 18 semanas por delante que van a ser como venimos anunciando diariamete, es una enfermedad tremendamente contagiosa y tenemos un cálculo de que cada persona contagia a tres, si estos casos se multiplican tenemos meses por delante que van a ser mucho más intensos de los que pasaron»

Circulación comunitaria

Consultado acerca de si Rafaela entró en la fase de circulación comunitaria Racca reiteró que la circulación comunitaria es una disposición del Ministerio de Salud de la Nació, no obstante, afirmó que «virus circulando en Rafaela hay, tenemos desde el 17 de agosto hasta hoy todos los días tuvimos casos y en las últimas semanas los positivos no identificaron el nexo, es decir que no sabe donde se contagió. Eso es claramente el inicio de la circulación comunitaria aunque aclaró que la definición es circulación comunitaria sostenida, esa palabra implica una regulación específica que determina el Ministerio de Salud de la Nación»

Asimismo precisó que hay conglomerados identificados, «hay muchos casos que tienen que ver con la atención al público y aconsejó a todos aquellos que tengan atención al público que ventilen bien los ambientes, se coloquen bien los barbijos y respeten los protocolos vigentes porque es la actividad en la que se van más los contagios

Fase uno

«Hay que convivir con esto, en la fase uno en marzo en la ciudad tuvimos una tasa alta porque hubo viajeros que se contagiaron en el exterior y trajeron el virus y gracias a la fase uno el virus desapareció, Si yo hoy vuelvo a fase uno probablemente haga desaparecer el virus pero probablemente dentro de unos meses vuelva a aparecer y no se puede vivir en fase uno»

Hospital

Consultado acerca de la situación del Hospital Jaime Ferré Racca señalo que «hoy el hospital está funcionando con la verdadera medicina comunitaria, está atendiendo a los que tienen o no tienen obra social y para tener una idea menciona que el trabajó en el año 2007 en el Hospital todos los inviernos tenemos situaciones de colapso, el hospital tenía cinco camas en terapia intensiva, hoy tenemos 25 se multiplicó por 5 la capacidad»

EL gobierno de la Provincia multiplicó la cantidad de camas y respiradores en el Hospital Jaime Ferré

«De todos modos los respiradores y las camas no es el problema, el problema es el recurso humano, el recurso humano es el mismo, se reforzó pero no se consigue reemplazo, los médicos se enferman, se enferman los administrativos, los enfermeros, todo el equipo que trabaja y reemplazarlos es una tarea colosal, y es prácticamente imposible» agregó

En otro tramo de la entrevista el subsecretario de salud pidío que la gente entienda que «cuando se pide colaboración con el equipo médicono se le pide que tome decisiones médicas, le pedimos colaboración para que se quede en casa y que de esa manera colabore para no saturar el trabajo del equipo médico

Y volvió a reiterar que «las personas mayores de 60 años y aquellas que padecen una comorbilidad son aquellas a las que más tenemos que cuidar, son las personas que no deben salir de casa a no ser por lo estrictamente necesario, no deberían reunirse en reuniones sociales y si salen deben cumplir con la normativa vigente hacerlo con barbijo y manteniendo la distancia»

Mensaje a los jóvenes

Racca felicitó a los jóvenes por la conducta demostrada el día de la primavera y los instó a que en estos tres meses tomen el mismo camino, «los jóvenes tienen una enfermedad muy débil, pero si esos jóvenes son convivientes, contactos estrechos o persona con comorbilidad mayor, esa es la población que puede padecer la enfermedad severamente, «los insto a seguir cuidándose y tal vez tengamos que entender que esta no es una enfermedad individual en la que solo tenemos que pensar en nosotros, tambiénpensemos en nuestros familiares y en la sociedad»

Recomendaciones

El subsecretario de salud subrayó especialmente que «lo más importante es no minimizar los síntomas, estamos viendo que empieza con síntomas gripales muy suaves, con dolor de cuerpo, mialgia, sensación de picazón en la garganta, esos síntomas hoy son coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. La gripecita, la alergia, la sinusitis, la bronquitis son coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario, la estrategia más importante es no minimizar síntomas y quedarnos en casa aislados. Es difícil acertar siempre, nosotros recomendamos quedarnos en casa, si hay fiebre y no hay síntomas respiratorios consultemos a la guardia covid del hospital»

«Más del 90% de las personas se quedan en casa y se curan solas, sin necesidad de tratamiento, el tema es saber que sea enfermedad y no otra porque las otras enfermedades no atendieron, la otra pandemia es la enfermedad no atendida» finalizó