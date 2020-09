Miguel Ángel Pichetto elogió a Kicillof y afirmó que “es una tontería querer jubilar a Macri”

El ex senador nacional le respondió al ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que había pedido que el ex presidente de un paso al costado en el proceso del rearmado opositor. Además, advirtió que el triunfo de Cristina Kirchner como vicepresidenta “es un buen ejemplo de que nadie está terminado en la Argentina”