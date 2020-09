El doloroso pasado de Guilherme Winter, el Judas de la novela “Jesús”

El actor Guilherme Winter, quien interpreta a Judas en la novela “Jesús” y que también fue protagonista de “Moisés y los Diez Mandamientos”, habló de su personaje y de los momentos tristes que vivió en el pasado de su vida personal.

En novela Jesús protagonizada Dudu Azevedo, también se destaca Guilherme Winter, el actor de 40 años que encarnó a Judas Iscariote y que con su talento supo cómo cautivar a la audiencia y cosechar miles de fans.

Guilherme Winter Nóbrega de Almeida, oriundo de Sao Pablo, Brasil, estudió diseño industrial en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, pero abandonó la carrera para perseguir su sueño de ser un actor reconocido.

“Lo que más me importó y a lo que más le presté atención fue al componente psicológico. La historia comienza con él siendo un extraño, viviendo en una cultura y con un pueblo que no es el suyo. Pensaba que su mamá lo había abandonado, había muchas mentiras y mucha intriga en su familia. Estaba totalmente perdido. Después, cuando conoce a una familia de verdad, el amor de su esposa, de las hermanas y de los padres de Zípora, y con una fe naciente en Dios, cambia rotundamente. Esa transformación me interesó mostrar. El humano que va creciendo, no el hombre que nació héroe”, dijo en una entrevista Guilherme Winter.

Compartir elenco en varias ficciones generó que el actor que interpreta a Judas y Dudú forjaran un vínculo de amistad. En la novela Jesús, Winter reveló que tuvo que alcanzar su faceta más oscura para poder ponerse en la piel de Judas Iscariote.

“Todo el mundo tiene un equilibrio entre luz y sombra, y una debilidad por lo material. Pero él (por Judas) es un tipo completamente devoto, sigue a Jesús y cree realmente que él es el Mesías. Su final es muy triste, porque lo invaden la culpa y el remordimiento”, contó Guilherme Winter en una entrevista al Observatorio de Televisao.

A pesar de que hoy en día se lo ve feliz, la vida de Guilherme Winter no siempre fue color de rosa ya que, en 2005, el actor y su novia tuvieron a Sabrina, que hoy tendría 15 años, pero seis horas después de su nacimiento, la beba fue robada del hospital.

Aunque no trascendió mucha información sobre el tema, y él siempre intentó preservar su intimidad, cercanos a la familia revelaron que después de la desaparición de su hija, la novia del actor falleció y Guilherme cayó en una depresión durante algunos meses.

Con el tiempo, el logró recomponerse, seguir con su carrera y volver a encontrar el amor con la actriz mexicana Giselle Itié, quien interpretó a Zípora en Moisés y los Diez Mandamientos, con quien tuvo un hijo.