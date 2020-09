La indignación de Ruggeri por lo que su madre cobra de jubilación: “Déjense de joder”

El ex defensor de la Selección Argentina de Fútbol masculino, Oscar Ruggeri, mostró su indignación en vivo en la TV cuando habló de la jubilación de su mamá.

El panelista del programa “90 Minutos de Fútbol”, tuvo un encuentro televisivo con su mamá Hilda de 87 años y reveló lo que cobraba luego de haber trabajado toda la vida.

“Trabajaba juntando maíz de chiquita, le ponían las bolsas enganchadas. Después ordeñaba, hacían manteca, vendían… laburó toda la vida, ¿cuánto cobra hoy de jubilación? 18.000 pesos. ¡Dios! 70 años trabajando. Déjense de joder”, se quejó el ex futbolista.

Inmediatamente Ruggeri comparó lo que percibe su madre con el salario que cobraba el ahora ex diputado Juan Emilio Ameri, quien debió renunciar a su banca.

“El otro, que sale en la televisión ‘pezoneando’, gana tres gambas, cuatro gambas. Hasta que no arreglemos eso…”, dijo indignado el panelista.

Y agregó: “Estas son las broncas que me dan: que nuestros padres, nuestros abuelos, no sean felices. La verdad, me pone muy mal. Ya está”.

Las palabras de Ruggeri llegaron cuando desde la producción del programa decidieron sosprenderlo con una comunicación via Skype con su mamá.

En el medio de la charla el defensor le dijo a su madre: “Si te golpean la puerta no le abras a nadie”.

Y ella respondió: “Quedate tranquilo que no, nene, no le abro a nadie. Cuando me tocan la puerta les digo que no les puedo abrir porque mis tres hijos no me dan la orden”.