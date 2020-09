Hernán Lacunza: “No tenemos reservas para este nivel de parsimonia"

El ex ministro consideró que “la política económica” del actual Gobierno “es de muy baja calidad”

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza cuestionó a su sucesor en el cargo, Martín Guzmán, al considerar que “la política económica" del actual Gobierno "es de muy baja calidad”, aunque reconoció que “el acuerdo con los acreedores fue una atajada necesaria”.

“Para hacer un plan, primero hay que explicitarlo porque no es solo una herramienta de gestión, es también un bien público para que todos (los ciudadanos) tomen decisiones de qué hacer con sus ahorros y sus consumos, y eso no está. El programa es demasiado parsimonioso: nueve meses para arreglar la deuda, dos para el Presupuesto, seis para ir al Fondo Monetario Internacional. No tenemos reservas para ese nivel de parsimonia”, remarcó.

Durante una entrevista en Canal 9, el ex funcionario nacional opinó que Guzmán comete algunos “errores no forzados”, como decir semanas atrás que no iba a haber un endurecimiento del cepo, aunque luego se anunciaron más restricciones para la compra de divisas.

“La próxima vez que un funcionario diga algo, no va a ser creíble. Eso tiene un costo, las medidas que se tomaron (para reducir la salida de moneda extranjera de las arcas del Estado) no van a dar resultado. El Gobierno, ante el estrés, se radicaliza, se acuesta en las alas más jacobinas de su coalición, posterga las consecuencias e improvisa y busca culpables”, criticó.

En este sentido, Lacunza señaló que “ahora hay distintas técnicas para enfrentar la escasez” de reservas, pero advirtió que “lo que no haga la política económica por las buenas, lo va a hacer el dólar por las malas”, por lo que recomendó “tener un diagnóstico adecuado y la voluntad” para tomar las decisiones necesarias.

“Te lo dice el que lo puso: el cepo es una medida transitoria, es para atender una circunstancia excepcional. En ese momento, era para controlar la falta de confianza por el cambio de Gobierno, pero no puede durar 4 años. Ya hubo uno que duró ese tiempo y entre el 2011 y el 2015 perdimos casi todas las reservas netas que teníamos”, explicó.

Por otra parte, el ex titular del Palacio de Hacienda también apuntó contra el presidente Alberto Fernández por “decir ‘hay que ahorrar en pesos’, como si por repetirlo 20 veces al día vaya a convencer a alguien”, y sostuvo que el mandatario “trabaja más sobre las consecuencias que sobre las causas”.

“La gente no toma conductas sobre su patrimonio por lo que le dicen. El ahorrista hace lo que le conviene, no lo que le piden que haga. Te diría que es hasta contraproducente (lo que expresó el jefe de Estado en diferentes actos públicos) porque es como un piloto de avión que te dice que no hay tormenta cuando la estás viendo. Es lo peor que puede hacer", agregó.

Respecto del tema de la deuda, el último ministro de Economía durante la administración de Mauricio Macri resaltó que fue “para pagar los gastos excedentes” que se produjeron durante la gestión de Cristina Kirchner y que generaron un déficit fiscal.

“Si vos consumís más de lo que ingresa, ya sea en una familia, en un barrio o en un país, para pagarlo tenés que generar deuda o emitir. Todos los países del mundo renuevan su deuda voluntariamente. Tener crédito es bueno, significa que tienen confianza en vos. El problema es qué es lo que se financia con eso”, destacó.

Por último, Lacunza aseguró que “es sana las diferencias que hay” entre el ministro Guzmán y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, porque “uno gasta y el otro es el que tiene la ‘maquinita’” para imprimir los billetes.

Con información de www.infobae.com