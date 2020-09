El Ministerio de Defensa advirtió que la Argentina recibe ataques cibernéticos pero afirmó que no afectan a la seguridad nacional

El ministro Agustín Rossi prevé un refuerzo presupuestario de la capacidad del Comando de Ciberdefensa para el 2021. Los ataques informáticos que se dieron hasta ahora no responden a un Estado o grupo en particular

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, confirmó que la Argentina recibe muchos ataques cibernéticos diarios que provienen de diversos países y que “no se trata de redes que alteren o pongan en riesgo la seguridad nacional”. Pero adelantó que “el Gobierno hará los esfuerzos necesarios para apuntalar la capacidad en ciberdefensa” en el presupuesto 2021.

Después de una recorrida en las instalaciones del Comando Conjunto de Ciberdefensa creado en el gobierno de Mauricio Macri, Rossi adelantó a Infobae que “hay una firme intención de esta administración de mejorar las capacidades de defensa cibernética para dar una mayor respuesta a los ataques a la defensa nacional”.

El funcionario destacó que la Argentina recibe una cantidad importante aunque no estimada, al menos oficialmente, de ataques cibernéticos de diferentes países por día. “Se trata de perturbaciones en las redes de acciones no maliciosas que hasta ahora no pusieron en riesgo la seguridad nacional”, dijo Rossi.

La estructura actual de la Argentina para defenderse de ataques informáticos en la Defensa está conformada por 89 personas de la subsecretaría de Defensa y del Comando de Ciberdefensa a los que se les deben sumar grupos dispuestos por las tres fuerzas.

En lo que va del año, el jefe de la cartera aseguró que los ataques de ciberdefensa persistieron de manera ininterrumpida, aunque no se trata de un grupo determinado o un Estado. Son ataques que llaman de “perturbación no maliciosa” que no han puesto en riesgo la seguridad nacional.

No obstante, Rossi cree que hacia el futuro inmediato se deberá reforzar el presupuesto y la estructura del Comando de Ciberdefensa que tuvo en el 2018 con la Cumbre del G20 en la Argentina un importante incremento de sus capacidades. El “Sistema Rafael”, creado en ese entonces para proteger al país de ataques de ciberdefensa, se potenció y actualmente hay un plan para reforzar las capacidades de software y mitigación de virus.

“Hemos analizado los planes que el personal militar del Comando Conjunto de Ciberdefensa ha desarrollado para ampliar y expandir sus capacidades”, dijo Rossi al evaluar que actualmente se pudieron recuperar estas instalaciones del Comando de Ciberdefensa ya que “se revirtió la decisión tomada de manera apresurada y sin justificación por el gobierno anterior, que había dispuesto su remate para que inmobiliarias privadas construyeran torres de departamentos”.

El presupuesto 2021 para el Comando de Ciberdefensa será de 389.800.000 pesos presentado en cuatro “bapines”, que son diversos proyectos de inversión. El Aumento presupuestario en esta área resultará significativo para el año entrante si se tiene en cuenta que para el período actual se destinaron $ 125.155.000.

Hacia el futuro, el Gobierno apuntará a reconvertir la ciberdefensa en una fuerza militar más como la Marina, la Fuerza Aérea o el Ejército. Aunque este proceso, explicó el Ministro, será “un proceso evolutivo y no a priori”. Es decir, que no se piensa crear una fuerza de ciberdefensa en lo inmediato como ocurre en algunos países europeos sino que se irá graduando este esquema a medida que se enfrenten los distintos escenarios por resolver.

En el presupuesto del año que viene está contemplado un incremento para la ciberdefensa. La idea del Ministerio es “dotar al Instrumento Militar de una estructura con la capacidad de prevenir las amenazas originadas en el ciberespacio, al considerarse a éste como un nuevo escenario de conflicto”.

Así, el proyecto de presupuesto 2021 sostiene que la actividad tiene por finalidad “velar, optimizar y desarrollar un Sistema Nacional de Ciberdefensa, estableciendo fundamentalmente la línea base en ciberseguridad. Comprende la definición e implementación de políticas de seguridad y la integración de las aptitudes de las Fuerzas Armadas a fin de dar las respuestas necesarias ante incidentes en ciberdefensa como así también ante ataques en la infraestructura crítica”.

El Comando Conjunto de Ciberdefensa realiza las operaciones militares en el ciberespacio y el monitoreo necesario para mantener el adecuado funcionamiento de los sistemas de comando y control de las Fuerzas Armadas. Entre sus funciones se destaca la coordinación con los Centros de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas; y establecer los criterios rectores, a nivel del Instrumento Militar, para la determinación de infraestructuras críticas a ser protegidas.

Por su parte, el subsecretario de ciberdefensa, Oscar Niss, expresó ayer que “desde la subsecretaría se está trabajando en la formación de recursos humanos y en el diseño de las políticas de ciberdefensa para todas las Fuerzas Armadas y para el sistema de ciberdefensa nacional”.

A su turno, el comandante Conjunto de Ciberdefensa, el general de Brigada Anibal Intini, manifestó que “el comando tiene personas capacitadas para trabajar en este nuevo desafío que representa el ciberespacio para el mundo en general y para nuestro país en particular con el objeto de mantener la soberanía sobre el ciberespacio nacional”.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Martín Dinatale