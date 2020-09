La China Suárez mostró por primera vez la carita de Amancio

Este martes los fans de la China Suárez finalmente pudieron conocer la cara de Amancio. El tercer hijo de la actriz había nacido a fines de julio y ella había mostrado a través de sus redes sociales cómo se divierte toda la familia con el bebé, pero hasta el momento nunca se lo había visto de rostro completo.

“Amancio de mi vida”, escribió la actriz junto a una serie de fotos en las que se la puede ver sonriendo a cámara, con el pequeño entre sus brazos.

Como era de esperar, los fanáticos de la China Suárez estaban ansiosos por conocerle la cara al pequeño y no tardaron en reaccionar. En solo 2 horas la publicación logró superar los 400.000 likes y obtuvo casi 10.000 comentarios. Algunos fueron: “Es más parecido a Vicuña que el mismísimo Vicuña”, “Me muero de amor”, “Es igual a Magnolia”, “Por Dios ese bebé”, “Ay, me muero”, “Qué bebote más hermoso”, “¿Cómo no va a salir lindo el bebé con los padres que tiene?”, “Es Magnolia versión varón!!! No puede más de lindoooo“, “TODO VAS A HACER BIEN EUGENIA????? TE AMO“, “Bebito precioso!!!! Te felicito tantooo!!” , “Que sean muy felices”, “Al fin, ya nos moríamos de ganas de conocerle la cara”, “Los genes bendecidos por todos los dioses”, “Me vuelvo loco” o “Qué cosita más hermosa”, entre otros tantos.