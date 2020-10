Castellano: "Si continuamos a este ritmo, en 14 días no tendremos más camas en el Hospital”

El Intendente es campeón en las palabras, pero muy diferente en la realidad. Los controles no existen y se está haciendo todo mal.

“Las nuevas medidas de convivencia ciudadana que tomamos apuntan a que la gente haga lo primordial, vaya a trabajar y vuelva a su domicilio. Los profesionales que estudian la curva de contagio me indican una perspectiva muy negativa si no frenamos esto. Si continuamos a este ritmo, en 14 días no tendremos más camas en el Hospital”.

Así se refirió el intendente Luis Castellano, quien participó en una nueva reunión del Comando Unificado y mostró su intranquilidad ante la suba acelerada de contagios de coronavirus en Rafaela. En la actualidad hay más de 350 casos activos.

En el encuentro se determinó continuar con mayor presencia en la calle, caminando, solicitando permisos nocturnos, atendiendo denuncias, desbaratando fiestas prohibidas y concientizando a los ciudadanos sobre la situación actual que está atravesando la ciudad.

Los controles se intensificarán en pos de evitar el desborde del sistema sanitario, maximizando los esfuerzos en las calles, endureciendo la vigilancia en la circulación vehicular y controlando el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Además, participaron de la jornada, el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Claudio Romano; la jefa de Gabinete del Municipio, Amalia Galantti; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el jefe del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, Hernán Chamorro; el jefe de la Subdelegación de la Policía Federal de Rafaela, Eduardo Quiroz; el representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Bruno Rossini; el director de la Guardia Urbana de Rafaela, Gabriel Fernández; y la coordinadora de Transporte Público y encargada de la Brigada Sanitaria, Mónica Andreo.

Con información de Radio Rafaela