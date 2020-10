Relaciones carnales de inseguridad y drogas

Si realizamos una encuesta poblacional para saber qué es lo que más le preocupa al ciudadano argentino, nos vamos a sorprender que a la cabeza de las encuestas está el problema de la seguridad y después sigue lo laboral, la economía, y otras preocupaciones.



Me quiero detener a hacer un análisis de la crisis en seguridad y veremos cada día como crecen los delitos, los robos y los hurtos y lo más grave el crecimiento de las muertes en ocasión de robo, con el aumento de circulación de motos modalidad “moto chorros”, ataque a los jubilados, saqueos en casa de familia todo esto se suscita en la ausencia de un verdadero Plan de Seguridad como Política Pública, para nuestro país.



Vemos también las inversiones en patrulleros, motos, en equipamiento, armas y aumento de personal policial hoy y por el problema de la Pandemia de COVID-19 se encuentran abocados al control de las personas y su circulación y poco y nada en el control de delitos.



Sumado que es inexistente la capacitación para el correcto trato al ciudadano común, entendemos que esta es una situación no previsible, pero no hay una organización correcta y capacitación del personal para evitar malos tratos y choques con el ciudadano que llevan a abusos de la autoridad creyendo que tratan con delincuentes y con escaso trato humanitario hacia la ciudadanía.



Se puede entender que la pandemia nos sorprendió a todos y no se tomaron los recaudos necesarios para un trato humanitario.



Este comportamiento de las fuerzas posee la misma idiosincrasia de hace 40 años, con estructuras mentales represivas y militarizadas y los gobiernos, responsables de esta fuerza, dejaron pasar por largo tiempo y se olvidaron modificar con capacitación a las fuerzas y siguen con la “obediencia de vida”, recibiendo órdenes para cumplir y algunos aprovechan para cometer ilícitos para que guarden silencio con las amenazas de ser exonerados de la fuerza.



Los delitos cometidos por la fuerza son cubiertos y así se pierde el verdadero objetivo de su misión en la sociedad PROTEGER AL CIUDADANO. Es lamentable descubrir de manera reiterada las malas acciones policiales, donde forman parte de infinidad de delitos, como el narco menudeo donde actúan en connivencia con los vendedores barriales, participan de estas transacciones con drogas simples o más conocidas como el Paco, Marihuana y hasta llegan a comercializar Drogas de diseño, entre otros, pero debemos reconocer también que las fuerzas se encuentran mal remuneradas y esto no colabora con el correcto funcionamiento de la mismas.

Al no tener un control estricto de cada fuerza las denuncias entre Interfuerzas por El Trofeo de la incautación de las drogas se ve de manera recurrente, en vez de haber una colaboración y trabajar en conjunto para un mismo fin.

Es notorio que ya en el país está desbordado de cocinas para la elaboración de la cocaína y sus derivados, y nos encontramos con numerosos Narcos, Mafias, Sicarios y deliverys de todos estos estupefacientes. A través de contactos por aplicaciones de mensajería, como Whatsapp, Telegram y Signal. Se incrementó el reparto de droga en bicicleta, que despierta menor sospecha, con puntos de encuentro a través del GPS del celular.



Cuando yo advertía esta situación en el año 1985, cuando ejercí el cargo de Diputado Provincial, consideraba que Argentina era en país de paso información comprobable en los diarios de sesión de la época y donde podíamos rezar también que donde la droga pasa la droga queda, y ya 35 años después nos encontramos con la triste realidad que estamos como país de alto consumo, situación tangible en los barrios, puertas o cercanías de establecimientos educativos, kioscos, y repito hasta delivery de las mismas, resultando inexistente el control de estas bandas ya instaladas en nuestro país.



Hoy los moto chorros pasan a ser protagonistas de estos delitos recurrentes con absoluta y total violencia e impunidad, ya que están con el raciocinio destruido con el alto consumo y ante la necesidad de satisfacer su adicción actúan sin ningún reparo y con total impunidad; hasta que no haya una decisión política de modificar las leyes y que la legislación acompañe a las fuerzas y los jueces actúen en consecuencia y que las condenas sean efectivas sin reducción alguna esta situación no se va a modificar.



Las armas de fuego y todo lo que les es necesario para cometer estos delitos lo adquieren de manera sencilla y rápida en los mercados negros. La droga más consumida por su bajo costo en estos casos es el Paco, droga que por sus componentes denominados como la basura de las drogas, produce una reacción cerebral que aniquila las neuronas de manera fulminante, las pandillas que se disputan los lugares de ventas generan acciones casi emulando batallas, donde la policía no puede acceder ante tamaña acción de fuego y así esta gente abusa de esa impunidad. Generando pánico en los alrededores, entre los vecinos y muchas veces cobrándose vidas inocentes.

Si se logra el control del Narco menudeo, esto generaría más tranquilidad para Barrios, Villas y todos los vecinos de diferentes zonas que están sufriendo este flagelo.



Los medios de comunicación masivos como TV, redes sociales, serian grandes colaboradores con la prevención y lamentablemente las redes sociales son muchas veces cómplices de los mercaderes de la muerte facilitando la acción de los dealers, si las mismas toda la tecnología que utilizan para bloquear situaciones irrisorias como una foto que consideran explicita, deberían usarla para bloquear y brindar información a las fuerzas sobre vendedores y su ubicación, hoy las redes sociales para este tipo de personajes es la Fiesta sin fin. Y ya que la legislación existente no es adecuada a los tiempos que corren, los ciber delitos proliferan por doquier, en estadísticas aumento un 500% esto implica no solo el tema del narcotráfico que es la vedette, si no la pedofilia la corrupción de menores y la trata de personas y también las estafas; es muy triste encontrar que todos estos delitos tienen casi siempre un denominador común o un lugar de origen el Narcotráfico.



El consumo excesivo de drogas ilícitas que ya en nuestro país es moneda corriente, su aumento es tan abrumador que los delitos que se derivan para satisfacer las adicciones , comienzan interfamiliarmente, muchas veces ocasionando tragedias irreparables, es prioritario que el estado tome el control de este Flagelo tan conocido , demostrando acciones que lleven a organizar la fuerzas convirtiendo una rama en Elite especializada de interfuerzas para combatir el Narcotráfico, estos temas no son para esperar, esto debe ser una medida INMEDIATA, quisiera saber que acción está ejerciendo el SEDRONAR como prevención y rehabilitación a los jóvenes inmersos en adicciones , careciendo de convenios con los organismos encargados de brindar su ayuda a los adictos y su reinserción, con ausencia de inversiones en la construcción de lugares de rehabilitación para adictos o comunidades terapéuticas.



La ley 23737 ya se encuentra obsoleta, entonces es prioritario modificar la ley de estupefacientes, para poder darle al poder judicial las herramientas necesarias para endurecer penas condenar y o rehabilitar a los adictos, que son enfermos y no delincuentes. El distribuidor y vendedor debe ser apresado y condenado por ser el origen de todos los males.



Hablemos de drogas de diseño una que está pisando fuerte es el FENTANILO; esta droga, por ejemplo, desplazo a otros productos como Marihuana y Heroína como las principales fuentes de financiamiento de algunas organizaciones criminales.



El proceso de trafico cambio desde 2017 según informes de la DEA, la droga de diseño opioide Fentanilo era habitualmente enviada desde China a EEUU , ahora las cocinas se encuentran también en México, que se convirtieron en importadores de precursores para fabricarlas en su país y distribuirlas más directamente en Norteamérica .



En nuestro país ya se emitieron alertas sobre el incorrecto uso de ella, si bien es un producto que no se encuentra en farmacias, solo en hospitales y centros de salud, este medicamento mal usado es similar a la morfina, es un fármaco que provoca una rápida dependencia si es usado de manera inadecuada y sin control médico. La mala utilización provocaría intoxicaciones agudas, llegando a poner en riesgo la vida de la persona, también mal utilizada puede provocar cuadros de depresión del sensorio y llevar al coma. El fentanilo genera gran dependencia física, lo que en muy poco tiempo la persona este incapacitada de suspender su consumo al mejor estilo de le heroína. Por todo esto debemos estar MUY Alertas para evitar el ingreso masivo de esta droga, debemos evitar llegar a la situación de EEUU donde en 2018 murieron 72mil personas por su mala utilización.

La estadísticas marcan que en nuestro país el 8,3% de la población consume drogas de diseño, es muy lamentable ver como los Narcos siempre están un paso adelante en diseñar y pergeñar acciones de distribución. Hasta ahora las fuerzas de seguridad, centradas en los controles de la cuarentena, mostraron poca reacción a estos nuevos cambios de paradigma del negocio ilícito, ante una justicia federal casi paralizada. "No hubo abstinencia durante la cuarentena, lo que prueba que el narcotráfico se adapta a cualquier circunstancia, muchas veces más rápido que la economía formal, porque tiene aceitados los mecanismos a nivel de organización", señaló Horacio Tabares, autor del libro Drogas. Debate sobre políticas públicas, y miembro de la asociación civil Vínculos.



Cuando analizamos cuales son algunas de las flaquezas de controles para tan alta red de distribución y comercialización vemos que en países como Perú en connivencia con la DEA se permite la exportación de hojas de coca para el Laboratorio Stepan Company empresa de EEUU, si bien este país trabaja con Perú para la erradicación del cultivo de coca, y sustitución por otro tipo de cultivos alternativos, se deja saber que la compañía con sede en New Jersey tiene licencia para importar hojas de coca desde 1994 según el Registro federal de EEUU. Stepan adquiere la coca principalmente con dos fines, Por un lado entrega un extracto de las hojas al laboratorio Mallinckrodt para hacer cocaína farmacéutica para procedimientos quirúrgicos, se la usa como anestésico local y según informan se fabrica en cantidades mínimas con Autorización de la DEA. A sí mismo la DEA confirmo a BBC Mundo que una vez que Stepan extrae el alcaloide para Mallinckrodt vende las hojas que quedan a Coca Cola, dicha empresa no necesita autorización especial para usar las hojas de coca, porque la reciben una vez que ya no tienen ninguna sustancia controlada, de acuerdo a la DEA. La hoja de coca peruana ha sido saborizante en su forma descocainizada, esencial de la Coca Cola.