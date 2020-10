Sergio Berni le pidió a la ministra de Seguridad que le dé «todas las Taser que el Gobierno compró y que no va a usar»

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, contó que le pidió a su par nacional, Sabina Frederic, que le traspase «todas las Taser que el Gobierno compró y no va a usar». «Le pedí a la ministra que me dé todas las Taser que el Gobierno nacional compró y que no va a usar», sostuvo el funcionario provincial, luego de la conmoción nacional por el asesinato de un inspector de policía a plena luz del día.

En declaraciones a TN, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof señaló que las pistolas eléctricas son «un elemento indispensable que asegura la vida del policía y de terceros». Sin embargo, en la mañana del jueves el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, aclaró que las Taser que ingresaron al país están en uso: «Recién llegaron al Ministerio en diciembre y en una cantidad ridícula: 90 pistolas. Nosotros dispusimos que esas pistolas las tengan grupos especiales, como el GEOF».

Ese tipo de armamento había sido comprado por Patricia Bullrich cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad, ya que había regulado la utilización de pistolas eléctricas para los efectivos de las Fuerzas Federales: las Taser ingresaron al país tras el cambio de Gobierno. No obstante, el kirchnerismo cuestionó la medida y se opuso a la decisión respaldado en las objeciones de grupos de derechos humanos que alertaban sobre el uso indiscriminado de esas armas.

Pistolas Taser: distintas posturas

El asesinato del inspector Juan Roldán abrió el debate sobre cómo deben actuar las fuerzas de seguridad frente a situaciones de violencia callejera como la que se vivió el lunes en Palermo. Desde la oposición, salieron a respaldar la idea de que con las pistolas Taser se podría haber evitado el crimen del oficial. Inclusive, Horacio Rodríguez Larreta confirmó la compra de las armas para efectivos.

No obstante, desde el oficialismo sonaron diversas posturas. Por un lado, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero negó que el uso de estas armas esté en estudio para su implementación. Pero este miércoles, Frederic autorizó su pero solo para un grupo de elite de la Federal para hechos delictivos especiales y de alta complejidad. En este discurso volvió a generar polémica Berni solicitando la entrega de las Taser que desde Nación «no se utilicen».

