Fuertes cruces entre el Gobierno y la Mesa de Enlace por baja transitoria de retenciones

En el Acto realizado en Casa de Gobierno estuvo presente el ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien respondió los cuestionamientos que realizaron las entidades del campo a las decisiones adoptadas para acelerar el ingreso de divisas al país.

Durante la conferencia de prensa, el titular de la cartera agropecuaria respondió las expresiones del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, quien previo a los anuncios había dicho que las medidas del gobierno no resolvían los problemas de fondo del campo.

“No puedo hablar sobre alguien que está ausente. No tengo precisiones sobre donde se fundamenta Daniel Pelegrina en su opinión, porque estas medidas las estamos anunciando en este momento. Puede haberse guiado por información de los medios, que no ha sido consistente”, señaló Basterra.



Y a todo esto agregó: “La ley de solidaridad en la cual se incluía en el caso de que hubiera una modificación de los derechos de exportación en un determinado cultivo, que se generase un modelo de compensación para los pequeños y medianos productores. Por lo cual, nos sorprendió el enojo que sintieron hace una semana atrás cuando el Presidente anunció que había 10.000 millones de pesos para la agricultura familiar, porque la verdad que uno aspira a que el que más necesita, más reciba, en este momento tan agudo. Ahora también se opusieron a la segmentación y este tipo de apoyo a la pequeña y mediana agricultura”.

"No creo que piensen lo mismo los pequeños y medianos productores que van a recibir compensación. El 40% del total de productores de soja va a recibir una compensación que se ajusta a la diferencia de competitividad que puede tener un productor de una región fuera de la región núcleo respecto a la zona de los puertos. Lo invito al doctor Pelegrina a que conversemos sobre este modelo que trae el concepto de equidad territorial y social”, comentó el ministro de Agricultura.



La respuesta de Pelegrina a los dichos de Basterra llegó tras el acto en Casa Rosada. “Nosotros le llevamos al ministro hace dos semanas atrás un temario donde estaban los puntos y no los quiso abordar. Siempre estamos dispuestos al diálogo y lo hemos buscado. Y costó bastante que el ministro accediera a esas reuniones. Estamos empantanados en la relación con el funcionario. No rechazamos las medidas para la agricultura familiar, porque consideramos que hay que tenerla en consideración, pero no es la única parte de la política agropecuaria. Parece que el ministro estuviera más dedicado a eso”.

Por último, el funcionario se refirió al malestar de la Mesa de Enlace con los anuncios del Gobierno: "Hemos tenido diez reuniones con la Mesa de Enlace, en ninguna terminamos con discusiones, y siempre estamos dispuestos al diálogo. Esto es producto del diálogo con Federación Agraria, se opuso Coninagro, se opuso CRA y se opuso Sociedad Rural, a hacer tratar segmentaciones a los productores. Nuestro compromiso fue trabajar más hacia las personas que más necesitan”.

El Gobierno, después de anunciarlo en marzo pasado, implementará el Plan de “Compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas”. Será a través de una Inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector. Las compensaciones a los pequeños y medianos productores serán mayores para las regiones más alejadas de la zona núcleo del país. “Esto tiene claramente un carácter de desarrollo federal que es parte del principio sobre el cual se sienta nuestra estrategia de desarrollo económico”, dijo Guzmán.

Por otro lado, habrá cambios en el esquema de retenciones para el complejo sojero. Se reducen las alícuotas de forma transitoria tanto para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados. Guzmán detalló: “En poroto de soja se reduce del 33% actual al 30% en octubre, creciendo a 31,5% en noviembre, 32% en diciembre, y convergiendo al 33% en el mes de enero”.

Y agregó: "Hay reducciones para aceites de soja crudo, aceites de soja refinado envasado, cáscaras de soja y biodiésel y para aceites. La reducción llega al 27% en octubre, convergiendo a entre el 30-31% en enero del 2021, estableciendo una brecha entre el grano y los aceites. Y para el biodiésel se reduce la alícuota del 30% al 26% en octubre del 2020, convergiendo al 29% en enero del 2021”.

Esto significa que retorna el diferencial de retenciones entre el poroto de soja y sus derivados. Esa diferencia, de dos o tres puntos en los derechos de exportación, estaba vigente desde los años 90, y había sido eliminada por el gobierno de Mauricio Macri.

“Vuelve la prebenda para la industria aceitera. Demás está decir que ese diferencial es una transferencia de recursos del campo a la industria. Anualmente entre 400 y 500 millones de dólares. Para nada esto fomenta la producción, inversión y divisas. Si fomenta la desconfianza”, escribió en su cuenta de Twitter, Santiago del Solar, productor agropecuario y ex Jefe de Gabinete del ministerio de Agricultura, durante la gestión de Luis Miguel Etchevehere.



El ex ministro Etchevehere comentó en declaraciones televisivas: "Si la idea es tratar de estimular o dar señales a los productores para que vendan, no creo que sea el camino correcto. Acá igual o mucho más importante que las retenciones es la brecha entre los diferentes tipos de cambio. Si el dólar agro está alrededor de 50 pesos y el dólar de verdad está 140, y que bajen 1-2 puntos de las retenciones no creo que sea ningún estímulo para que los productores salgan a vender”.

Además, entre las medidas anunciadas, el gobierno convocó para el 14 de octubre próximo a los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino, a una reunión con el equipo económico para avanzar en el diseño de un proyecto de Ley para el desarrollo agroindustrial.

La opinión de los dirigentes del campo

“Las medidas anunciadas no tienen el rumbo que el productor espera, puesto que la temporalidad propuesta hace que el beneficio podría no ser captado por los productores”, dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, desde su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Decididamente, bajar las retenciones sobre soja es una medida fiscalista que difícilmente tenga impacto, puesto que hay varios factores como la brecha cambiaria que no acompañan esta medida, la situación macro sigue inconsistente, en resumen esto es más coyuntural que estratégico”.

Además, el dirigente le respondió al titular de la cartera agropecuaria por haber dicho que Coninagro se oponía a la segmentación de las retenciones. “Nuestra entidad, en esencia, está en contra porque segmentar sería una forma de admitir y mantenerlas, y eso se puede instrumentar a través de Ganancias”.

Por último, Iannizzotto aseguró que su entidad está dispuesta a dialogar y buscar consensos con el gobierno. Al respecto, dijo: “Desde su territorialidad y la impronta de generar puentes de diálogo, Coninagro sigue a disposición para intercambiar propuestas, gestión y contenido en pos del desarrollo local, con políticas que alienten la inversión y la producción, tal como expresa el Plan Coninagro”.



Por su parte, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), aseguró tras el acto en Casa Rosada: “Los anuncios demuestran que no conocen la dinámica comercial y logística de la producción de granos. Es una transferencia de recursos del sector productivo a la industria. Un subsidio por parte del sector productivo a la industria".

“Los anuncios fueron peores de lo que había trascendido. Y restituyen una medida que nosotros veníamos denunciando desde hace tiempo, que es el diferencial de retenciones entre el poroto de soja y los derivados. Se trata de una transferencia de dinero de los productores a los industriales encargados de la molienda de soja. Ese fue el motivo por el cual nosotros desde la Rural decidimos no participar del Consejo Agroindustrial, porque se promovía esta maniobra de conseguir el diferencial”, aseguró Pelegrina en declaraciones radiales.

Por otro lado, el titular de la SRA expresó: “Todo esto ocasiona más trastornos a la transparencia del mercado, con nuevas distorsiones y no lograrán conseguir la medida que buscan que es que los productores se incentiven a vender. Es por eso que no estamos de acuerdo con el fondo de todas estas medidas y tampoco con las formas, porque nada de esto se nos consultó, ni se nos avisó, y las invitaciones para el Acto fueron a último momento”.

