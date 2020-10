“La Sociedad Rural Argentina no es el campo”: el Gobierno respondió a las críticas con un duro mensaje

Este jueves el Gobierno anunció una serie de medidas económicas con el objetivo de aumentar las exportaciones y frenar la fuga de divisas. Algunas de las iniciativas se relacionan con la construcción, el sector industrial y agropecuario, especialmente el sojero, con una baja en las retenciones. Tras el comunicado oficial encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, varios sectores relacionados al campo salieron a criticar el discurso.

Ante ello, funcionarios del Gobierno dejaron trascender que no les sorprende la reacción de las entidades agrarias que, en su gran mayoría, rechazaron las nuevas medidas para conseguir dólares. Igualmente desde el oficialismo aseguraron que “la Sociedad Rural Argentina no es el campo”. Cabe resaltar el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, dio esta mañana una entrevista al programa Lanata sin filtro donde se refirió al discurso oficial.

Desde la radio, el dirigente de la SRA cuestionó la falta de un plan económico: “Estamos contrariados con la situación general. Esto es un parche que no va a generar lo que busca el gobierno. La confianza no se restituye con ninguna de estas medidas”. Además, resaltó que las medidas son “una tomada de pelo para el sector productor. Acá lo que no hay es confianza, hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza”.

Luego de sus declaraciones, funcionarios del Gobierno respondieron que la entidad “no es el campo”. Igualmente la gestión de Alberto Fernández destacó las negociaciones que mantuvo previamente con el Consejo Agroindustrial consideran que las medidas tendrán una buena recepción en el sector. Fuentes oficiales de la Casa Rosada sostuvieron que “no hay forma de conformar a la Mesa de Enlace”.

Incluso, las mismas fuentes, indicaron que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, la Sociedad Rural tuvo algunos entredichos con los funcionarios de ese momento. El cortocircuito estuvo a pesar de que durante la administración de Cambiemos se estableció una política a favor del sector agropecuario con la eliminación de las retenciones, entre otras cuestiones.

Con información de www.elintransigente.com