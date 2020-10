Floppy Tesouro, sin ropa y al borde de la censura en la bañera: “¿Y qué?”

La actriz y participante del certamen de canto en El Trece, Floppy Tesouro, protagonizó otra cautivadora publicación que no hizo más que levantar suspiros respecto de su figura. En esta ocasión, compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que puede ser vista al borde de la desnudez.

La modelo está posicionada, al momento de tomarse la fotografía, dentro de una gran y amplia bañera. Ésta se encuentra llena de agua, espuma y pétalos de rosas. El glamour y la blancura rebalsan en dicha imagen. Puede apreciarse el dorado de la cañerías detrás de la actriz además de lo limpio e impoluto de la habitación. Sin duda, no es la primera vez en la que la también cantante sorprende con una publicación que explota de sensualidad

Una imagen al borde de la censura

Una de las principales razones por las que este posteo provocó revuelo en redes sociales fue debido a la falta de prenda alguna que cubra el escultural cuerpo de Tesouro. Aun así, el ángulo desde el cual fue tomada la fotografía no permite ver ningún detalle o parte de cuerpo de la actriz. Por lo tanto, y si bien podría considerarse una imagen no apta para la red social, no hay motivo aparente para catalogarla como contenido sensible.

La imagen esta enmarcada en uno de los proyectos más recientes de la actriz. Recientemente publicó, en la plataforma YouTube, su primer sencillo como cantante y solista. Dicha canción se titula “Ojo por Ojo” y alcanzó un total de 340 mil visitas hasta el momento. Por ende, es preciso aclarar que el posteo donde se la ve a Tesouro en una bañera procede de la grabación del videoclip de dicha canción.