Romina Yan tiene una ambulancia de última generación que lleva su nombre

La familia de Romina Yan decidió hacer una donación que emocionó a todos en Israel. Se trata de una ambulancia, dotada con la última tecnología, que ya trasladó a más de 5000 pacientes y asistió 96 partos.

La historia se dio a conocer a diez años de la muerte de la actriz y conmovió a todos sus fanáticos en las redes sociales. Cris Morena, la mamá de la artista, y su papá (Gustavo Yankelevich), lograron mantener vivo el legado de su hija también en Oriente.El vehículo en cuestión, es uno de los 1200 con los que cuenta Israel para asistir a sus ciudadanos y habría costado cerca de 100 mil dólares. La ambulancia, que cuenta con el nombre del hospital al que pertenece, lleva escrita en una de sus puertas una frase muy significativa: “En memoria de Romina Yan, Argentina”.

En agosto de 2018, Cris Morena brindó una entrevista a Teleshow donde confesó que el año anterior a la muerte de Romina, presintió que algo iba a suceder: “Yo estuve todo ese año muy mal y no tenía ningún motivo. Son esas cosas que te pasan en la vida que decís: ‘¿Por qué lloro todo el día?, ¿por qué todo me cuesta tanto?, ¿por qué estoy tan acongojada?’. Pensaba que estaba haciendo demasiadas cosas y con mucho estrés, con el tiempo me di cuenta que mi alma sabía”, reveló la productora.

“Ese año hice dos viajes con ella sola, aproveché mucho. Y eso es porque el alma ya lo sabe y te va dando posibilidades de estar y de saldar cuentas de cosas que quedaron y poder hablarlas. Eso lo entendí después de mucho tiempo, empecé a mirar para atrás y entender”, contó Cris Morena, que este año también recuerda a su hija de manera especial.