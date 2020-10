Melconian: “Todo el mundo la semana pasada esperaba a los bomberos y llegó el sodero”

El economista y ex presidente del Banco Nación se refirió a las medidas de la semana pasada orientadas a aumenta la liquidación de divisas

El economista y ex presidente del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri, Carlos Melconian, dijo que el Gobierno sufre una crisis de liderazgo y que sufrió un “golpe letal” con la pandemia que aceleró el proceso de esa crisis. Agregó, además, que las medidas económicas tomadas la semana pasada para intentar fortalecer las reservas sólo postergan una devaluación y las consideró insuficientes para acelerar la liquidación de divisas y sostener las reserva del Banco Central: “Todo el mundo el jueves o viernes de la semana pasada esperaba a los bomberos y llegó el sodero”.

“Este Gobierno ha sufrido un impacto letal con la pandemia. El Gobierno se va a parar acá para decir que éramos unos fenómenos y llegó la pandemia. Pero la Argentina tiene un gran tema político que sólo la hipocresía lo puede tapar, hay un gran grado de desorientación, de falta de liderazgo muy claro, que no es un tema menor”, comentó el economista en declaraciones a Radio Mitre.

“Las grandes crisis macroeconómicas se alimentaron de crisis políticas y estamos ante una gran prueba de liderazgo, y si de algo siempre se jactó el peronismo es de liderazgo en la conducción", dijo. “Acá hay un problema clarito en el segmento de la política, porque no hay ningún mago que haga nada si eso no se alínea, y la pandemia fue letal en la aceleración de ese proceso”, añadió.

“La segunda cuestión en la que fue letal la pandemia fue en la macroeconomía. Porque el único instrumento que encontró el Gobierno en la caja de herramientas en este contexto fue la emisión de moneda. O sea, lo afrontó con un vendaval de un producto que la Argentina rechaza, como el chiste del chino que se queda con los caramelos y te devuelve los pesos. Un producto que rechaza la Argentina por un millón de motivos”, agregó.

En referencia a la crisis monetaria y cambiaria, Melconian dijo que no se puede acertar el momento o el “segundo decimal” pero que el proceso se encamina a una “suba de la nominalidad”, en referencia a una suba del dólar.

“Entre primavera y verano, Argentina entra en una nominalidad en donde su moneda se va a depreciar. No tiene más remedio que depreciarse, pero no por factores institucionales, conspirativos, que atacan al Gobierno o todas estas fantasías. (...) Esto es una cuestión de nominalidad. Si vos emitís y emitís un producto que el público rechaza eso es lo que pasa”, dijo.

El ex presidente del Banco Nación se refirió además al nivel de reservas internacionales del Banco Central. Analizando su composición señaló que se quedó sin reservas en efectivo, aunque no tenga reservas netas negativas. Y también a las medidas que el Gobierno oficializó el jueves último, una serie reducciones temporales en las retenciones a la exportaciones orientadas a alentar una mayor liquidación de divisas del agro, la minería y otros sectores.

“Después aparecen los curanderos que dicen tiene poder de fuego porque tiene bonos, tiene poder de fuego porque tiene el swap con China. (...) En la Argentina, en la fantasía, hasta la semana pasada articulábamos el swap chino. Todo el mundo el jueves o viernes de la semana pasada esperaba a los bomberos y llegó el sodero”, comentó.

“El nivel de reservas brutas es un número que presenta el Banco Central, disponemos de la del viernes hoy. Son USD 41.254 millones de algo que no existe. Existe, me corrijo, en una definición irrelevante para doña Rosa”, comentó.

“Después acá viene un pequeño conflictito, nada grave, un desfasaje de uno o dos días de un componente que son los encajes de los depósitos en dólares, que son de la gente, se depositan históricamente en el BCRA y pertenecen a la definición de las reservas brutas, porque son intocables. Si vos restás eso, el swap chino porque está como un jarrón chino porque está puesto ahí como un florero, te quedan las reservas netas”, dijo.

“Son cash, mercaderías -que son los derechos especiales de giro- y después tenés un terrenito, que no lo querés tocar, y que es el oro. Si sumás la mercadería, el terrenito, y los billetes te dan USD 5.300 millones según la publicación del 2 de octubre. Cuando vos decís al terreno lo tengo que vender, y más vale que no se den cuenta que lo vendo, y a la mercadería la tengo que vender, te preguntás: ¿cuánto hay de billetes? Cero”, agregó.

Ya hubo una vez donde billete era cero, diciembre de 2015, Macri recibe reservas líquidas negativas. ¿Qué se usaron, encajes de los bancos? Si, se usaron en ese entonces, lo que ocurre que la figura de Macri atemperaba y el mercado miraba qué iba a hacer Macri más que las reservas negativas", comentó.

“Esto termina, no tengas ninguna duda, con un aumento de la nominalidad. La vida continúa. No hay un problema grave en términos de liquidación de divisas, estamos como todos los años. El problema excede a que no te quieren vender”, dijo. “Acá está claro que esto se trata de una postergación de la devaluación, y una devaluación al pedo por emisión monetaria”, agregó.

En ese sentido, consideró que ninguno de los puntos aislados que ataca el Gobierno son la clave para retomar un sendero de certidumbre en la política económica, que el enfoque tiene que ser más amplio e ir más allá de lo macroeconómico para fijar un rumbo político. Para ello, sugirió “tomar lo mejor” de cada Gobierno anterior.

“No tenemos política exterior, tenés que tener una política exterior de Estado. Hay que volver a la de Macri y al cambio organizacional noventista. Si los 90 fueron la organización económica y Macri fue la política exterior, tomemos desde la izquierda moderada eso y a lo sumo administremos hasta recuperar la credibilidad”, dijo.

