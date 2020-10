“Acciones, no palabras”: Nacha Guevara no aceptó las disculpas de Lola Latorre tras las burlas

En la gala de este lunes del Cantando 2020 se volvieron a ver las caras Nacha Guevara, Lola Latorre y Lucas Spadafora. Los jóvenes participantes habían hecho comentarios irónicos sobre los temblores de la actriz, y a pesar de que le pidieron disculpas, ella no se las dejó pasar.

“Su justificación es que fue involuntario. Y yo dije aquí que creía que era involuntario. Pero involuntario es solo 1 vez. Cuando son 2, ya no es involuntario. Así que esa primera justificación, afuera”, comenzó diciendo la integrante del jurado.

“He escuchado que están tristes y que lloran. ¿Ustedes pensaron en algún momento cómo la pasé yo? ¿Cómo lloraron los que se vieron burlados por tener una enfermedad llamada Parkinson? Nombrémosla, es una enfermedad honrosa, dolorosa y que merece respeto. No me vengan con que lloran. No dejan de pensar en ustedes, parecería que acá las víctimas son ustedes”, siguió.

“No son chiquitos. Son jóvenes ciudadanos de 20 años. Esa última excusa, afuera”, añadió. A continuación Nacha Guevara enfatizó: “Cuando uno hace daño tiene que repararlo, no con lágrimas o perdones, sino con acciones. Entonces les propongo que piensan alguna acción para reparar esto”.

“Se me ocurrió que se encuentren cara a cara con gente que padece la enfermedad, los conozcan y sientan lo que es. Ustedes necesitan un baño de realidad. Creo que eso sería bueno. Sería reparador para todos. Eso a mí me dejaría satisfecha”, cerró.

En ese momento Lola Latorre le reiteró sus disculpas pero Nacha Guevara insistió: “Con acciones, no con palabras. Se repara con acciones. Palabras ya se han dicho muchas. Piensen lo que quieren y me avisan. Ya hablé con una persona que nos lo puede facilitar”.

“Quiero pedir perdón público a cualquier persona que se haya sentido ofendida. La intención no fue herir, por eso estamos acá dando la cara y pidiendo perdón. Tampoco me pongo en víctima, me banco lo que hice. La burla estuvo mal, la gente que me sigue en redes sabe que mi humor nunca está basado en una maldad así”, dijo por su parte Spadafora.

“Mi primera acción tras ver el video fue escribirte un mensaje. Me mandé una cagada tremenda, lo sé”, agregó Lola. “Pero lo hiciste 2 veces. Entonces ya no es tan inocente”, cerró Nacha.