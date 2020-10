Aníbal Fernández defendió al gobierno: “Ha hecho lo que tenía que hacer y administró la pandemia de la mejor manera posible”

El ex jefe de gabinete se mostró elogioso con Alberto Fernández y criticó a Mauricio Macri.

Aníbal Fernández, jefe de gabinete de Cristina Kirchner entre 2009 y 2011 y en 2015, apoyó en C5N la gestión del gobierno nacional: “Hizo lo que tenía que hacer. Después de semejante catástrofe que dejó el mamerto que tuvimos antes de presidente, solo tuvo dos meses para gobernar. Luego administró la pandemia de la mejor manera, con la menor cantidad de muertes posibles y la mejor atención en cuanto a camas y respiradores”.

“Mientras administraba la pandemia, el gobierno renegoció la deuda, un tema del que nadie habla. Había una deuda fenomenal a pagar en los próximos años. Se redujo el plazo para pagarla y el monto se bajó en 37.700 millones de dólares. Macri la tomó a 7% de tasa y Guzmán la consiguió bajar a 3,07%. Paralelo a eso, se siguió trabajando para elaborar la vacuna en Argentina junto con México”, afirmó.

El actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio contó que almorzó ayer con Alberto Fernández. “Insisto en que no hay que dejar solo al presidente. Hace un esfuerzo superlativo, es un trabajador incansable y no hay que dejarlo con toda la carga de la comunicación”, opinó. Además, destacó que en la gestión de la pandemia, el presidente sentó a la mesa a la oposición: “Algunos se sumaron porque tienen responsabilidades de gestión, y otros eligieron tirar piedras para sacar una ventaja berreta”.

Por otro lado, Aníbal Fernández criticó la corrupción de Mauricio Macri. “Yo no soy un promotor de venganzas, pero generaron un enchastre con el Correo, los peajes, las Autopistas del Sol, los parques eólicos y las ventas de terrenos. No se perdieron de rapiñar nada con sus amigos”. A su vez, le pidió al poder judicial que también se enfoque en las causas del expresidente y no solo en las del oficialismo.

Por último, el excandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 2015 afirmó que confía en la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia ya que conocen bien la responsabilidad que tienen. “Pero no es el caso de Carlos Rosenkratz, que tiene su visión crítica con el gobierno y hace oposición a la gestión”, sentenció, y recordó que se opuso en su momento al 2×1 para los represores de la dictadura.

Con información de www.elintransigente.com