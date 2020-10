De no creer: Patricia Sosa contó que se hizo vegetariana por una experiencia paranormal

Desde el primer momento que comenzó su participación en Masterchef Celebrity, en Telefé, Patricia Sosa demostró que ama la cocina. Se la ve disfrutar mucho de preparar los platos para intentar conquistar al jurado. Sin embargo, desde hace ya algunos años, la cantante decidió cambiar su alimentación y dejar de comer carne.

Y para una persona vegetariana, no es nada fácil cocinar con productos de origen animal, y en la edición de ayer del programa que conduce Santiago del Moro, a la cantante le tocó cocinar mollejas, ya que los participantes tuvieron que seleccionar ingredientes “a ciegas” para preparar una receta.

Patricia preparó unas mollejas acompañadas con arroz y verduras a las que les puso un particular nombre: “Mollejas vírgenes”. Cuando Germán Martitegui le preguntó por el motivo del nombre de su plato, Sosa le respondió: “Jamás las probé, yo no como carne”, y el jurado le dijo: “Ah, me dejás más tranquilo”.

Cuando le llegó el turno a Donato De Santis le pidió a la mujer de Oscar Mediavilla que le contara el motivo por el que había decidido hacerse vegetariana, Patricia le dijo: “¿Te cuento la verdad o más o menos?”, a lo que el chef, le pidió que le contara los motivos del por qué de su decisión.

“Un día subí a un cerro muy alto. Fui a hacer un avistaje de luces, de seres de otro plano. Pero cuando bajaba de la montaña, una montaña muy alta, la bruma me tapa de aquí para abajo (mientras se señalaba el torso), y era muy difícil bajar, muy difícil”, comentó la artista.

Ante la mirada atónita de los jurados, Patricia continuó: “Entonces pensé: ‘¡Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer!’ Y en eso, una luz se puso en el camino y nos guió hasta la salida. Entonces, la señora contactada se dio vuelta y me dijo: ‘Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía’. Y no comí nunca más”.